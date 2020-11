"¡Ya lo lloraste en la tele!": el pase de factura de la familia Maradona a Rocío Oliva

Las imágenes de Rocío Oliva en las rejas de la Casa Rosada dieron vuelta al mundo. La última mujer de Diego Maradona tenía prohibido el ingreso al velorio privado que se llevó adelante en horas de la madrugada en la Casa Rosada. La panelista de Polémica en el bar no sólo se mostró indignada, sino que además reveló el duro diálogo que mantuvo con Claudia Villafañe, a quien acusó de no dejarla entrar. La versión del entorno de "La Bruja", Dalma y Gianinna.

Pese a la crudeza de las imágenes, Oliva debió abandonar la Casa Rosada y se fue sin despedirlo. Sin embargo, desde el entorno de la familia Maradona dejaron trascender que la rubia ya sabía que no tenía permitido el acceso y deslizaron que lo que buscó fue "seguir con el show" que había iniciado cuando horas antes participó en vivo del programa de América y lloró a su ex.

"Rocío Oliva fue sabiendo que no estaba en la lista de invitados especiales. Esto también hay que decirlo. Sino, una vez más queda Claudia como la mala de la película, incluso en esta situación. Porque hay que decir que las que deciden acá son Dalma y Gianinna, charlado con ella", precisó la periodista Mariana Brey en el ciclo Los ángeles de la mañana.

De acuerdo a Yanina Latorre, el malestar con Oliva se potenció en los últimos meses. "Se le pidió que lo vaya a ver en vida antes de morir. Él estaba muy deprimido. Diego pidió verla por sus sesenta años y Rocío le dijo que no. Él estaba muy deprimido. Murió, es una causa médica, pero muchos le endilgan a Rocío un poco la depresión y la tristeza que tenía. Ella se negó a ir a verlo cuando le pidieron por favor que fuera. Él tenía ganas de verla, la necesitaba y ella no fue".

"Los familiares, algunos y lo sé por muy buen fuente, estaban muy molestos porque, más allá de todo lo que decía Yanina, decían que estaba llorando en televisión antes de ir primero a despedirlo a Diego. Podía faltar al trabajo. Eso la familia de Diego se lo facturó", aportó Ángel De Brito, al tiempo que disparó: "Lo que le molestó a la familia de Maradona es que el día de la muerte de Diego fue a la televisión, antes de ir a despedirse como corresponde. Esta es la versión de la familia".

Rocío Oliva llegó cerca de la madrugada a la zona de Plaza de Mayo para intentar ingresar a la Casa Rosada, pero no lo consiguió. “Me dijeron que venga a las siete de la mañana, cuando entré toda la gente. Me mandaron a hacer fila como a todos”, sostuvo con lágrimas en lo ojos en declaraciones a los medios que estaban haciendo guardia en el lugar.

Oliva contó que primero intentó comunicarse con la ex esposa de Diego, Claudia Villafañe, que se encargó de la organización del velorio junto Ignacio Saavedra (por parte del Gobierno) y luego probó suerte con uno de los abogados del ex técnico del Lobo platease, Víctor Stinfale. “Nadie se está haciendo cargo, no tengo ni idea por qué hacen esto. No jodo a nadie, quiero saludar, despedir a mi ex e irme a casa”, afirmó Oliva que remarcó: “Lo más triste es que Diego se haya muerto y que sigan haciendo lo mismo”.

El enojo de Oliva contra Claudia no quedó ahí y directamente la culpó de ser ella la que le prohibió la entrada. “Dicen que Claudia no quiere que entre y ella dice que no tiene nada que ver”, afirmó. “Me duele que no me dejen entrar, no dejándome entrar también le hacen daño a Diego”, se lamentó Oliva. “Soy la ultima mujer de Diego, nadie lo entiende, fui la única mujer que Diego quería ver. Toda la maldad que hacen, se paga”, concluyó entre lágrimas.