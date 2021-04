"¡Ya no existes, ni eres mi hija!": Luis Miguel estalló y bloqueó a Michelle Salas

El lanzamiento de la segunda temporada de la biopic de Luis Miguel volvió a causar revuelo. Después de las críticas públicas que Michelle Salas realizó en alusión a las "mentiras" que su padre volcó en el guión en torno a la relación que mantuvo con su madre, el cantante decidió bloquear a su hija y, una vez más, ni siquiera se hablan.

De acuerdo a lo que publicó la revista mexicana TV Notas, Michelle intentó contactar a su padre después del accidente que sufrió en febrero mientras disfrutaba de unas vacaciones en Estados Unidos. La modelo se rompió la rodilla esquiando y debió ser operada. Pese a que la noticia dio vuelta al mundo, el único que ni siquiera la llamó fue nada más y nada menos que su propio padre.

"Michelle le marcó por teléfono y no le contestó. Entonces, le mandó un mensaje pidiéndole que se vieran, que por favor la agendara, pero la sorpresa fue que Luis Miguel lo leyó, lo ignoró y después la bloqueó", publicó la revista.

Acostumbrada a los desplantes del cantante, con quien mantiene desde hace años un vínculo atravesado por constantes idas y vueltas, la joven de 31 años se contactó con su tío Alejandro.

Pese al intento, ni el hermano de Luis Miguel consiguió calmar las aguas. "Le dijo que ya había hablado con su hermano y que Luis Miguel le dijo que para él Michelle ya no existía, que ya no era su hija".

"Michelle se derrumbó totalmente. Afortunadamente cuenta con el apoyo de su familia materna, que la está ayudando a salir adelante", reveló a la publicación mexicana una fuente cercana a Salas.

Luis Miguel en aprietos por “su versión” de cómo nació su hija y cómo mintió en vivo

El cuarto episodio de la primera temporada de la serie fue una bomba que detonó en el seno íntimo del cantante. ¿El motivo? La tira dio a entender que el embarazo de Stephanie Salas, cantante y actriz mexicana que dio a luz a su primogénita, fue producto de una noche de despecho y de alcohol. La reacción de su hija, Michelle, y qué decía por ese entonces el músico cuando le preguntaban por los rumores de su presunta paternidad.

Según la tira, la noche de pasión entre Luis Miguel y Stephanie tuvo lugar después del casamiento de la cantante Yuric, pese a que, acorde a su recuerdo, él todavía estaba en pareja con la fotógrafa Mariana Yazbek. Sin embargo, la mamá de Michelle estalló en las redes sociales y se encargó de inmediato de limpiar su imagen.

"La serie biográfica no es cronológicamente acertada ya que, para empezar, mi hija ya había nacido al momento de la relación entre Mariana y Luis Miguel, en la cual yo nunca me interpuse. No hay que olvidar que se trata de una serie donde interviene la ficción y que por lo visto tiene mucho contenido impreciso. Entiendo que la serie busque un efecto comercial y de promoción para alguien a quien quieren relanzar pero esta no retrata los hechos como sucedieron", fue el comienzo del duro posteo que le dedicó a su ex en Instagram.

Pese a que luego del acercamiento entre el cantante y Michelle la actriz mexicana sólo tuvo palabras de elogios para con Luis Miguel, el relato que dio de su relación no le cayó para nada bien. “Yo soy una mujer hecha y derecha y siempre lo he sido. Por lo tanto, como mujer y madre de dos, exijo el respeto que merecen mi hija, mi embarazo y mi persona, y pido que me dejen de incluir en esta narrativa tan irrespetuosa y ofensiva para mí y mi familia”, sumó.

Michelle no se quedó tampoco de brazos cruzados y, aunque no enfrentó de modo directo a su padre, se encargó de marcar posición con un “like” al posteo, sino que compartió otra foto en la que se la puede ver junto a su madre y su media hermana, y les dedicó unas emotivas palabras.

“No podría estar más orgullosa de tener a este par de mujeres en mi vida. Mujeres luchadoras que trabajan día a día por lo que quieren y que siguen adelante ante cualquier adversidad. Hoy doy gracias a dios porque así es como nos educó mi mamá. Inculcándonos valores de familia, de apoyo, de amor incondicional”.

La reacción de la hija de Luismi no pasó inadvertida en México, país en el que ya comenzó a circular con fuerza el rumor de que le había dejado de hablar a su padre por haber dejado tan mal parada a su hija a su mamá.

Según Stephanie, mantuvo un romance “con idas y vueltas” de dos años con Luis Miguel antes de quedar embarazada y dar a luz el 13 de junio de 1989 a Michelle. “No fue un noviazgo formal, exclusivo, como a mí me hubiera gustado, pero siempre lo entendí porque su vida era su carrera, sus giras. En cambio, yo tenía una vida muy normal. Estudiaba la prepa, lo acompañaba a algunos de sus shows y él resolvía sus tiempos y sus estudios de otra forma. Salimos durante dos año”, reveló a la revista Hola.

¿Cómo fue la reacción de Luis Miguel cuando le contó que estaba embarazada? “Para él fue un cubetazo de agua fría. '¡Cómo es posible!', fue lo primero que dijo, y después hubo un silencio como de 5 ó10 minutos, no lo sé; un silencio muy profundo, y luego un 'Uffff'. Temí que tras el silencio viniera lo peor. Era como una ola que se aleja para regresar con la fuerza de un tsunami”.

“Creo que tuvo sentimientos encontrados, lo meditó, lo digirió, y reaccionó de una manera muy sensata y ecuánime. En ningún momento se puso como loco, ni enojado, ni agresivo. Sacó esa parte de hombre maduro y me dijo, mientras me tocaba el vientre: 'Todo va a estar bien. Tú no te preocupes. Nada les va a faltar porque yo voy a estar ahí'”.

Tras la charla, que tuvo lugar en el departamento de un amigo en común, Luis Miguel la llevó hasta su casa. “En el camino fue acariciándome la panza. No me la dejaba de tocar. Lo sentí feliz y fascinado. Fue algo muy bonito. Y volvió a repetirme: 'Aquí estoy, no va a faltarte nada. Lo que se te ofrezca'. Después él continuó con sus giras y perdimos el contacto”.

Stephanie dio a luz a su hija y le puso su apellido. Durante los primeros años, Luis Miguel la vio “en algunas oportunidades”, aunque nunca asumió su paternidad ni económica, ni afectiva. Pero el secreto no tardó mucho en estallar y, de pronto, el rumor de que el cantante de 19 años se había convertido en padre circulaba por todo México.

En efecto, fue durante la entrevista que le realizó Verónica Castro en el año 1989 que le preguntaron por primera vez en público por Michelle. Lo llamativo es que el propio Luismi eligió sumar ese reportaje a la serie, pero sólo “recordó” la parte en la que esperaba recibir una llamada telefónica por parte de su madre, quien ya llevaba años desaparecida.

A la pregunta sobre su paternidad no se le dio ni un segundo de lugar en la serie. Sin embargo, el archivo existe y lo cierto es que el cantante no sólo negó a su hija, sino que además le recomendó a los jóvenes mexicanos que usaran métodos anticonceptivos para evitar “sucesos no deseados”. “Ha salido en una revista que ya eres papá de una niñita”, indagó la conductora.

“¿Ahora soy papá? Ya no saben qué inventar, qué bárbaro. Que yo sepa no”, esquivó el cantante. “¡Qué momento! Todos los rumores y todos los chismes. En este momento de mi vida no me siento preparado para ser papá. Pero esta es la máxima: ahora papá. Qué bárbaro”, sumó con énfasis.