"Ya nos vamos a cruzar algún día": Dalla Libera habló de su pelea con Alex Caniggia en MasterChef

A poco más de una semana de su pelea con Alex Caniggia en MasterChef, el ex futbolista Mariano Dalla Libera habló del tema en Radio Mitre.

"Lo que más me molesto fue mi decisión equivocada. Me divertí con los participantes y me dieron con un caño la verdad. Yo le hice una distinción al jurado, en ningún momento le hice una distinción a Alex Caniggia. Es lo mismo que me agarre con mi hijo, es imposible", expresó.

“Yo le quise decir algo al jurado que se interpretó mal y ya fue, vamos para adelante. Y a otra cosa mariposa. Es como hacerle una crítica a un árbitro", continuó. "Era para ellos pero no para los participantes. Hay muy buena onda entre todos".

Mariano acusó recibo de la dura crítica de Alex, que lo llamó "fracasado" en redes sociales luego de su enfrentamiento. "Obvio que me enteré de lo que dijo. Quiero creer que no lo hizo él, lo hizo quién le maneja la cuenta o su representante. Yo no vivo de las redes ni de los medios. Tengo una vida afuera de todo eso", expresó.

Y si bien admitió sentirse dolido, también aseguró que le pelea ya es pasado. "Vuelta de hoja como todo lo que supero en mi vida. Yo ya la viví cuando jugaba e iba a otro país. Uno está curtido de esas cosas. No hablé con él en privado, ya nos vamos a cruzar algún día cuando vaya a Buenos Aires y no creo que haya sido él", concluyó.

Durante la Semana de Súper Revancha en MasterChef, en la que los ocho eliminados competían por regresar al reality, el ex futbolista acusó de parcialidad al jurado.

"El otro día vi que un compañero subió cuando iba a sacar unos cornalitos con un pisapapas. Y dije: '¿Cómo puede ser que le dan una medalla de oro?'"; expresó en referencia a Alex.

"¿Vos querés decir que cuando el jurado prueba y dice que está rico un plato miente?", retrucó Santiago Del Moro. "No, yo no digo nada. Digo que eso es una falta", respondió Mariano.

"En MasterChef fuiste el primer eliminado. Jugando al fútbol no jugaste en ningún lado", le retrucó Alex desde su cuenta de Twitter. "Aprendé a mirarte vos primero, pelado, en lo que hagas siempre serás un fracasado".