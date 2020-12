Barby Franco mandó al muere a un empleado de Burlando que la quiso levantar

La modelo y panelista Barby Franco contó en el programa Pampita Online que hacía tres días que no intercambiaba ni un emoji con su novio, el abogado Fernando Burlando, con quien además esta comprometida para casarse el año que viene. Con el historial de peleas y reconciliaciones que tiene la pareja esa revelación no es una novedad. Pero lo que sorprendió fue que la propia Barby contó que uno de los empleados de su novio quiso aprovechar el silencio entre ambos para conquistarla.

Y fue ella la que contó al aire y en vivo la icardeada del empleado de su novio. “No me hablo hace tres días con (Fernando) Burlando. Ayer recibí un mensaje, y lo voy a escrachar, porque me pareció de muy mal gusto. Es del staff de Burlando, de La Plata. Tiene un apodo muy gracioso”, arrancó la morocha.

Con esa introducción la conductora del programa, Carolina “Pampita” Ardohain, no dejó pasar ni medio segundo y empezó a indagar. Es que fue ella quien en un principio le preguntó a Barby sobre lo que pensaba Burlando de la cirugía de nariz a la que se había sometido, pero cuando se enteró de esta situación quiso saber más e incluso intentó que se le escape el nombre a Barby.

“Me poné: 'Hola Barby, sé que hace tres días que no te hablas con Burlando y que no dormís con Burlando”, siguió la panelista; a lo que Pampita la interrumpió con la pregunta: “¿Y cómo sabe la asistente?”.

Barby ahí contó que no le respondió al mensaje, pero esta persona que trabaja con Burlando lejos de quedarse cantó retruco y le escribió: “Si querés tomamos un cafecito y hablamos”. Inmediatamente Pampita metió otro bocado: “Cuando Burlando se entere de que este botonazo está contando cosas privadas”.

Y en ese momento fue cuando Barby blanqueó la excusa que le dio el empleado de su novio para concretar una cita con ella. “Le pongo un sticker, el que dice 'vos te estar Burlando' y que tiene la cara de él, y me pone ‘No, estudié psicología y te puedo contener’”, dijo Barby a lo que inmediatamente se llenó el estudio del ruido de “chanes”.

“No da, ¿y sabes lo que le conteste? Sos terrible pelotudo y lo bloquee”, concluyó Barby. Cuando terminó de contar toda la historia, y como no podía ser de otra forma, Pampita lanzó un dardito. “Burlando se está enterando ahora, que lo arreglen ellos. Dale Burlando que te quieren robar la mujer”, agregó.

El lunes Barby sorprendió a Pampita al inicio de su programa cuando le confesó que se hizo un retoquecito en su nariz. Disconforme con su perfil, la panelista y modelo, reveló que en los últimos días con la ayuda de una amiga esteticista, decidió aplicarse ácido hialurónico para cambiar la forma de su nariz. "¿Qué pasó con la nariz? Que pusiste algo en tus redes", le preguntó Pampita de frente, luego de que presente su look en el inicio del programa Pampita online.

Barby sorprendida contó: "Ay, no, un poquito. Mirame ahí, cuando yo me reía, la nariz se me iba para abajo. Y ahora mi amiga Agus me dijo, 'Ahora cuando te rías, yo te voy a poner un poquito de ácido hialurónico".

"No me había dado cuenta", resaltó Pampita luego de ver la demostración que le hizo Barby ante cámara. "Todo el mundo me empezó a bardear, pero no te toques la cara. Pero fue una gotita nada más", se sinceró la modelo sobre su retoque. "Yo te veo igual que siempre", agregó Pampita. "No te das cuenta, yo porque tenía ese complejo de que cuando me reía se me iba para abajo la nariz", reconoció Barby.