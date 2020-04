"Yo me preocupo por ser madre": la dura respuesta de Wanda a Maxi luego de las críticas por volver a Italia

A casi siete años de haberse separado, la relación entre Maxi López y Wanda Nara, no parece poder mejorar.

Durante todo este tiempo, la ex pareja discutió por diferentes temas, y lo último que los enemistó fue la decisión de la mediática de dejar París y regresar a su casa de Italia junto a sus cinco hijos y su marido, Mauro Icardi.

Según contó el propio futbolista, lo que hizo su ex no le gustó para nada, e incluso usó sus redes sociales para manifestarse preocupado porque uno de sus pequeños estaba con fiebre.

Ante esta situación, finalmente la rubia decidió salir a responderle a López, y además de explicar los motivos de su regreso a uno de los países con más casos de coronavirus, también negó que uno de sus hijos estuviera enfermo.

Hace unos días, Wanda Nara contó en su Instagram que junto a su familia habían dejado la casa de París, y que en medio de la pandemia, habían regresado a la casona que tienen en Lago de Como.

A raíz de eso, sin ningún tipo de reparo, Maxi López salió a contestarle, y la trató no tener criterio y de haber expuesto a los menores de manera innecesaria.

"¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos que hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta”, sostuvo.

Después de esto, aún molesto, compartió una foto en la que se lo veía mientras hablaba con sus hijos, y al subir la imagen , comentó que estaba preocupado porque su hijo Valetín estaba con fiebre. "Lo único que espero mi amor es que te recuperes de esa fiebre. Bebé de papá. Los extraño con locura", aseguró.

Esta publicación generó un gran enojo en la mediática, quien finalmente en las últimas horas usó su Twitter para aclarar que ninguno de sus hijos está enfermo, y que López lo que debería hacer es preocuparse por sus deberes como padre, algo que según ella, no cumple hace años.

A pesar de que los tweets luego fueron borrados, los seguidores de la rubia los capturaron y los compartieron después en las redes sociales. "Primera cosa que quiero aclarar es que mi hijo nunca tuvo fiebre, solamente un dolor de panza por tomar frío jugando a la pelota en el jardín de mi casa", escribió en respuesta al comentario de un seguidor.

Luego, dijo que le parecía triste que el futbolista necesitara utilizar a sus hijos con mentiras para figurar, y que lo único que en realidad quiere hace años es provocar daño en su familia.

Ayyyyy pleaseeee, déjalo actuar como padre, dale su lugar de padre y dependiendo de como actúe ponelo en el banquillo de los acusados. No podes medir la relación padre/ hijo estrictamente de la plata q te pase!!!! Cada cosa por su lado. — CECI ¡¡¡RM FAN!!!🇦🇷 (@Ceci_martin) April 7, 2020

"Yo estoy ocupada no solo económicamente, que es lo de menos, sino en ser madre", comentó por último.

Del mismo modo, en una entrevista que brindó para la revista Chi aclaró que regresó a Italia porque es el lugar donde vive, y que la casa en la que están queda en un pueblo donde hay muy pocos casos de coronavirus.

Además, dijo que la pediatra de los chicos la autorizó a viajar en sus camionetas, por lo que hicieron nueve 750 kilómetros para poder llegar a Lago De Como desde París.

“Desde París todos los jugadores se han ido a sus países. Y ahora somos italianos, si algo me pasa, prefiero que me pase aquí, en mi casa. Mi país es Italia, que me dio y nos dio todas las cosas hermosas que tenemos, por eso quiero quedarme aquí", agregó.