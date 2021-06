"¡Yo renuncié, cara de verg...!": el descargo de Alex Caniggia, contra el jurado de MasterChef

Con un renovado look y frente a la cámara de su computadora, Alexander Caniggia reaccionó junto a sus seguidores de la plataforma Twitch a su descalificación de MasterChef Celebrity 2, luego de que decidiera no estar en la gala de eliminación. "Alex no se presentó, y no hay ninguna causa que lo justifique. Lo más lógico es que el que abandona el certamen sea alguien quien no se presentó. Decidimos que Alex Caniggia sea el eliminado ”, dijo Germán Martitegui.

Cabe recordar que Alex protagonizó la semana pasada un un áspero intercambio con Martitegui, luego de que el jurado le echara en cara no haber seguido su consejo a la hora de presentar un plato. “Hago lo que se me canta, como en mi vida normal”, le había dicho el participante al chef, luego de que este le aconsejara cambiar su calabaza rellena por un salpicón de carne ya que no contaba con el tiempo necesario.

Pero mientras que el jurado anunciaba su eliminación, el hijo de Mariana Nannis realizó un streaming donde cargó con furia contra todos los integrantes del certamen de cocina de Telefe. “¿¡Eh!? ¡Si yo renuncié! ¡Qué voy a abandonar, cara verg…! Yo renuncié! Que ‘Caniggia’, ahí tendrían que haber eliminado a un ‘barat’, yo ya renuncié, estoy en mi casa viéndolo tranquilo por YouTube”, sostuvo el mediático, cruzando directamente al jurado del reality.

Durante su contundente descargo por streaming, el hermano de Charlotte hizo principal hincapié en que renunció al reality. "Trucho, truchísimo. A uno de estos tendrían que haber eliminado. ¡Mirá si me van a eliminar! Alex renunció, que es diferente a no presentarse. Renuncié. Que quede claro. Renuncié, perri. Me hinché las pelotas de cocinar. Me hinche la pi… y renuncié”. Soy el rey, el número uno, como yo no hay ninguno”, disparó.

Y sumó: "Al más ‘piju’ no lo elimina nadie, gente. Quedense tranquilos que yo renuncié”, aseguró, mientras criticaba que Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular no hayan sacado a alguno de sus compañeros. “El jurado es un cagón, tendrían que haber eliminado a uno de ellos. Le dejé la vía libre para que un ‘barat’ gane. Les cerré el cu… a todos los que decían que cocinaba mal”.

Al mismo, se refirió a las versiones que señalaban que le había puesto como apodo “Santiago del forro” a Santiago del Moro, conductor del programa. “¿Quién dijo esa estupidez? El que lo dijo es un ‘carapij…’, gente. Es más yo a Santiago le digo ‘el muñeco’ porque parece eso, no tiene barba, ni nada. La mejor con Santiago. Cuando vi que me dijeron… ¿Quién mierda dijo eso? Un ‘carapij…’, seguro. Hay cada mamerto que dice cualquier estupidez”, dijo.

Además, afirmó que "los argentinos son famosos por decir pelotudeces" y por "hablar de los demás". "Por eso los argentinos son famosos y tenés que serlo por vos, no por hablar mal de uno. Eso es porque sos un fracasado. Una inutilidad humana. Los periodistas para mí son todos unas inutilidades humanas. Unos fracasados de la vida son porque tienen que hablar de los demás. No hablan de ellos porque su vida es un fracaso, no hay otra”, siguió.

Y sumó: “Lo mismo que los comentaristas de fútbol. Me molesta mucho cuando hablan de fútbol cuando nunca jugaron. ¿Qué mier… hablás? Hablá si sos un exfutbolista”. Finalmente se despidió de sus compañeros del certamen y les deseó "lo mejor" a los que quedaron en la competición. "Son los que mejor cocinaron, obvio. Es un concurso de cocina. A mis ex compañeros les deseo lo mejor y que gane el que mejor cocine”, concluyó.