El escándalo por la separación de Mariana Nannis y Claudio "Paul" Caniggia parece ser cada vez más grande. Aunque durante varios meses hubo rumores de distanciamiento, finalmente en las últimas horas el propio ex jugador confirmó, a través de su abogado, que está separado de su esposa desde hace casi dos años.

A pesar de que hasta hace muy poco ninguno de los dos quiso hablar del tema, lo cierto es que Caniggia rompió el silencio después de que Nannis lo acusara de tener problemas con las drogas, y luego de que asegurara también que iba a demandar a Sofía Bonelli, la supuesta nueva novia del ex futbolista.

"Que no se meta conmigo esta mujer. Yo si quiero la destrozo, pero tengo códigos", aseguró la joven de 26 años, quien prefirió no dar detalles de su supuesto nuevo noviazgo, pero sí aseguró que la mediática la amenaza y hasta la manda a seguir.

El enojo del deportista empezó a crecer en las últimas semanas, cuando se filtró un audio de su ex mujer, en el que decía que quería "cagar a trompadas" a su nueva pareja. Sin embargo, las cosas empeoraron este martes, ya que el abogado de la rubia, Juan Manuel Dragani, aseguró que Caniggia estaba con problemas de salud, y dio a entender que era adicto a la droga.

En este contexto, el letrado también sostuvo que su clienta le iniciará "una querella criminal por calumnias a injurias" y "una demanda civil por daños y perjucios" a Sofía Bonelli, ya que cree que la joven periodista difundió un audio suyo donde ella hablaba de una infidelidad de su marido, y en el cual también criticaba a la supuesta "amante".

“Los audios los manda Mariana, que se los manda a todo el mundo. Estoy muy al tanto de todo. Nadie me va a difamar, nadie me va a decir esto porque no tengo nada que ver”, aseguró Bonelli en diálogo con el programa Pamela a la Tarde, y en su descargo, agregó que lo único que le importa ahora es que el abogado de Nannis la deje de nombrar.

Además, la joven de 26 años comentó que desde marzo, cuando apareció una foto de ella junto a Caniggia, la mediática la manda a seguir, y hasta la amenaza por celular. "Mariana Nannis me amenazó muchas veces. Me ha mandado gente a mi casa. Tengo videos, tengo pruebas, tengo todo para presentar en la Justicia. Entonces que no se meta conmigo", dijo.

"Yo si quiero la destrozo, pero tengo códigos. Siempre me manda terceros, terceras personas que me dicen en nombre de Mariana te digo esto. Aparece gente donde yo vivo buscándome. Lo hago público ahora porque se meten conmigo, pero yo estoy desde marzo viviendo esto. Yo tengo pruebas, pero no las hago públicas porque esto se ve en la Justicia”, sostuvo.

Hacia el final de la conversación, cuando le consultaron por su vínculo con el ex jugador, Bonelli aclaró que no es ella quien tiene que hablar, sino que lo mejor es que vayan a preguntarle directamente al futbolista qué fue lo que pasó. Aunque no quiso dar detalles, lo cierto es que hace algunos días la periodista subió una foto en Brasil, y muchos aseguraron que la morocha viajó junto a Caniggia, quien justo se encuentra de viaje en el país vecino.

“A mí el Pájaro no me importa. Hablen con él, búsquenlo. Que él hable. Yo no tengo nada que ver. Lo único que quiero aclarar es esto: a mí me importa mi familia, me importa mi apellido”, cerró.