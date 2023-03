“13 meses sin cuota alimentaria”: Luli Salazar volvió a cargar contra Redrado por el acuerdo de Matilda

La mala relación entre Luciana Salazar y Martín Redrado no tiene fin y es nada favorable en lo que respecta a la hija que decidió tener ella cuando estaban juntos, pero de la cual él se comprometió económicamente y emocionalmente hasta los 18 años. Matilda, que tiene ya cinco años, desde hace 13 meses que no tiene ni noticias del Secretario de Asuntos Estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires.

Por no cumplir con sus obligaciones, un pacto que había sido firmado y que tomó nota la abogada Ana Rosenfeld, la Justicia le dio la razón a la ahora panelista de Los ocho escalones y le embargó las cuentas que tiene Redrado. El hecho es aberrante. Él, sexoafectivamente rehizo su vida, se casó con Lulú Sanguinetti y desde ese momento, desapareció. Salazar no suelta la pelea, no por ella, sino por su hija. Así lo dijo en una entrevista que le hicieron en el fin de semana para el programa Implacables (Canal 9): “Yo me ocupo sola de Matilda con todo”.

“Ella está luchando por sus derechos, por supuesto por el tema de la cuota alimentaria del señor Redrado que no paga. Hubo una mediación. Fue bastante rara y él estaba sin ánimos de venir a conciliar. Como calculo que habrá sido la finalidad del Juez en ese momento. Obviamente no voy a hablar lo que se contó allí pero los dos estábamos en Qatar así que fue vía zoom”, amplió sobre la situación en la que la encuentra.

Además, resaltó que en marzo se cumplen 13 meses de ausencia económica. “De no creer… De no creer encima que tenga un cargo (de funcionario). Si bien está embargado precautoriamente porque el juicio sigue en marcha, pero la Justicia lo tiene embargado precautoriamente”, continuó.

Susana Roccasalvo, conductora del programa en el que Salazar dio testimonio, sin embargo, la criticó: “Seguimos sin entender”. De alguna manera, quiso desprestigiar el acuerdo legal que tiene esta pareja y esta idea fue sostenida por quienes participan del programa. Entonces, en la misma bolsa metió a la periodista Débora D’Amato, quien también decidió ser madre soltera y en base a un donante de esperma y la criticó: “No pueden vivir esperando que alguien te mantenga para que vos puedas tener una hija. No es así. Es la nueva moda”.

Por su puesto, filosa y con razón, Salazar salió a cruzar a la conductora: “Es increíble tu mala intención Roccasalvo, comparando dos casos totalmente diferentes con la única intención de desinformar. Defendés, con mentiras a un funcionario EMBARGADO POR LA JUSTICIA que no cumple con lo firmado ante ESCRIBANO PÚBLICO y que no respeta ni su propia firma”.

En el programa, Salazar hasta había contado lo irresponsable que se comporta su ex: “La noche previa a mi cumpleaños, justo coincidimos los dos en el mismo lugar. Mala suerte, pero más que eso… le avisaron que estaba yo y él se quería quedar, ¡raro! Medio rebuscado pero no me sorprende de la cabeza de él. Matilda lo intenta saludar pero él como que corre la mirada. No la saludó, se puso incómodo y al final se fue”. Por tanto, el miércoles, siendo 1° de marzo, la actriz y modelo, volvió a cargar entonces contra su ex por un nuevo mes que no se hace cargo.

La mamá de Matilda desde hace más de un año que está en una guerra que la única perjudicada es su hija. Lo cierto es que ha tenido que comentar varias veces que esta situación perturba la calidad de vida de la niña que fue concebida por subrogación de vientre cuando estos eran pareja, pero algo que habían decido en conjunto. Ella expuso varias pruebas de eso: “Padre biológico no es por que no podía, pero sí quería, por eso firmó todo para que ella lo fuera pero desde la clandestinidad”. Por esto, la Justicia le dio la derecha a Salazar en favor de los derechos de la niña, porque él incumple los deberes alimentarios y niega la paternidad.

En general, el economista evita hablar de cualquier cosa que tenga que ver con Luciana y Matilda Salazar. Sin embargo, en algún que otro evento, ante la insistencia de los periodistas, declara siempre que "no tiene obligaciones" porque no es padre biológico de la niña y en el foro privado, aseguran que él acusa a Luciana de "hacer cualquier cosa" para seguir vigente en los medios.