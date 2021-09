A 11 años de la muerte de Romina Yan: el conmovedor mensaje de Cris Morena para su hija

Hoy se cumplen 11 años del momento más doloroso en la vida de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. El 28 de septiembre de 2010, falleció su hija, Romina Yan. Fue un golpe tremendo tanto para la familia de la actriz como para los miles y miles de fanáticos que seguían su carrera.

En otro triste aniversario, Cris le dedicó un emotivo posteo en sus redes sociales ala memoria de su hija. ¿Qué publicó? Además de unas bellas palabras, dio a conoer un videoclip en la que se ve a Romina y varias mariposas.

A esas imágenes de la recordada actriz y de la mariposa, se le suma una flor blanca y latidos de corazón. El posteo recibió miles y miles de Me gusta, y fue compartido muchísimas veces más por famosos y fanáticos.

"Estás en todo... Eternamente en mí, hasta que volemos juntas... Mariposa de luz por siempre", escribió la productora y creadora de ciclos como Chiquititas, Rebelde Way y Casi Ángeles, entre muchos otros recordados programas.

El debut de Yan fue en 1991 de la mano de su mamá, en el ciclo Jugate Conmigo. Su gran papel le llegó en 1995, cuando interpretó a Belén Fraga en Chiquititas, y se ganó el corazón de los más chicos. En el 2005 y el 2008 protagonizó las ficciones Amor Mío y B&B, ambas con Damián de Santo como compañero.

En el 2010, la farándula argentina recibió un duro golpe: el 28 de septiembre de aquel año la actriz se descompensó y fue trasladada al Hospital Central de San Isidro. Llegó sin signos vitales. A pesar de las tareas de reanimación, la ídola falleció. Tenía 36 años.

Al productor televisivo Gustavo Yankelevich la muerte de su hija Romina le generó el dolor más profundo que puede sentir una persona. "Levantarme de la cama a la mañana era tremendo", reconoció en una entrevista hace varios años.

Luego explicó que recibía señales de su hija. "Yo tenía señales a través de la música", comenzó a explicar. Yankelevich relató que la primeras de ella se dió a la semana se su muerte. "Eran las cinco de la mañana y me desvelé. Prendí la radio y sonó una canción a través de la cual sentí que Romina me estaba hablando".

Es así que prendió la luz y comenzó a anotar parte de la letra, ya que lo único que reconoció fue la voz de Patricia Sosa. Al otro día se fue a recorrer disquerías hasta dar con la canción, la cual encontró bajo el título 'Hasta donde dios me quiera llevar. "Yo siento que Romina me habló", contó.

Pero esa no fue la única ocasión. Cierto día, mientras iba en su auto con su mujer comenzó a hacer un zapping frenético en la radio, con mucha ansiedad por encontrar "algo". "De la FM, me fui a la AM y en la memoria del auto la primera radio que tengo es Continental. Puse y en ese momento arranca un tema. Me quedo escuchándolo y sentí que era Romina que me estaba hablando".

Pero en esa oportunidad, el productor no pudo reconocer el tema musical, por lo que al otro día, le escribió al director de Continental preguntándole que tema estaban pasando en ese horario. A lo que le contestó: "olvidate, acá no pasamos música. En una hora viene el musicalizador y le pregunto". Pero a las dos horas recibió un llamado en el que le dijeron que el único tema que habían pasado en todo el día fue 'Si me voy antes que vos', de Jaime Roos.