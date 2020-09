A 19 años del atentado a las Torres Gemelas: el histórico y bizarro momento en que Soledad Silveyra se lo comunicó a una participante de Gran Hermano

El 11 de septiembre de 2001, hace 19 años, dos aviones se estrellaron contra las torres gemelas de Nueva York. Un tercero se estrelló contra el Pentágono y un cuarto, que se dirigía al Capitolio, jamás llegó a destino y explotó en el aire en Shanksville, Pensilvania. Se trataba de un atentado planificado por la red islámica Al Qaeda. Por supuesto, en la memoria popular quedaron los dos primeros aviones, la destrucción de las torres, el caos en el centro financiero de los Estados Unidos, el World Trade Center. Hubo alrededor de 3000 muertos, 6 mil heridos y 24 desaparecidos. Fue un día difícil para el mundo, claro que sí, aunque fue un día más (fácil o difícil, según cómo se lo mire) para los participantes de Gran Hermano, que no se enteraron de lo que ocurría afuera de la Casa. Por entonces, el programa estaba en pleno auge: la segunda temporada había comenzado muy poco después de la finalización de la primera.

Caro (Carolina Chiappetta) salió el 15 de septiembre de la casa y, tal como sucedía en el programa, la conductora, Soledad Silveyra, la entrevistó a la salida. En un momento dado, a Solita (quien sabe si buscando un momento emotivo y alto impacto televisivo, quién sabe si porque pensó que era el momento indicado para comunicar la noticia, quién sabe si porque respetaba un guión) se le ocurrió hacerle saber a Caro, todavía atribulada por la salida de la casa y las circunstancias de su micromundo, lo que había ocurrido en las Torres Gemelas. Solita, entonces, juntó coraje y empezó a hablar: su monólogo quedó en la historia grande de la televisión argentina, aunque no sabemos muy bien en qué estante.

-Mirá Caro... Estuviste 43 días en la casa, y tengo que darte una noticia que ha conmovido al mundo entero: dos aviones chocaron contra las Torres Gemelas, se derrumbaron. Imaginate cómo está el mundo, estamos todos rogando por la paz, bueno, mi amor, vas a tener que hacerte fuerte como todos nosotros y como el mundo entero y como te imaginarás el estado en que se encuentra el pueblo norteamericano.

Carolina la miró con cara de "Mí no entender", y no respondió nada. Pero nada de nada. Ni una palabra. No es que la revelación la dejara en estado de shock: más bien todo lo contrario. En verdad, la tenía bastante sin cuidado. El contraste entre la emoción de Solita y el desconcierto de Caro fue la gran postal del paso de la joven por el reality. Tiempo después, en más de una entrevista, Caro admitió que entonces no dijo nada, sencillamente porque no tenía nada para decir.

-Sabés que no entendía nada de verdad. De verdad no entendía nada. Venía hablando de mi vida sentimental y de pronto me manda eso. Ella creyó que eso lo tenía que saber. Yo no entendí nunca de qué me estaba hablando -explicó la joven. Y se notaba. Los sonidos de risa y etc. son de alguna posproducción en otro programa posterior, porque esas son las imágenes que se conservan, pero la verdad es que a 19 años, el hecho sigue siendo involuntariamente gracioso. Y la frase "Vas a tener que hacerte fuerte" quedó inmortalizada. Mirá el video.