A 30 años del disco más vendido del rock nacional: secretos y curiosidades de "El amor después del amor"

"El Amor Después del Amor" cumplió 30 años. Este fue el séptimo disco de estudio de Fito Paéz y se transformó en el más vendido del rock nacional: superó el millón de copias. Salió a la venta el 1° de junio de 1992 y marcó un antes y un después en la historia de la música de nuestro país. El álbum está compuesto por 14 canciones que fueron hits y que se convirtieron en clásicos del rock: “El amor después del amor”, “Brillante sobre el mic”, “A rodar mi vida”, “Un vestido y un amor”, “Tumbas de la gloria”, “La rueda mágica”, son algunos de esos temas inolvidables. Como en BigBang somos fanáticos del rock de nuestro país, aquí te detallamos algunas de las curiosidades de esta gema de la música.

Todas las canciones son de autoría de Fito

Todas las canciones que integran la lista de El Amor Después del Amor son de autoría de Páez, con excepción de “La rueda mágica”, que comparte la composición con Charly García.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El disco que logró la consagración de Fito Páez

Según datos del libro 50 años de rock en Argentina, editado en 2015 y escrito por el periodista de rock Marcelo Fernández Bittar, el disco marcó un punto de inflexión para la carrera de Páez a nivel continental. El disco agotó 30 mil copias en tres días, las cuales estaban planificadas para venderse en dos meses y tras la reposición del álbum en las tiendas, nuevamente se vendieron 20 mil unidades en corto tiempo. Hasta fecha, sigue siendo el disco más vendido en la historia de la música popular argentina. Cuando cumplió 20 años, llevaban vendida 1.100.000 de copias en formato físico.

“Un vestido y un amor”: la historia con Cecilia Roth

Fito Páez conoció a Cecilia Roth en 1991, cuando ya Roth era una chica Almodóvar y el músico la veía más como un amor inalcanzable. Pero el primer flechazo fue en una fiesta de disfraces en Punta del Este, donde el cantante usó una frase que acuñarían a lo largo del paso del tiempo: "¿Nena, me servís vino?". Roth era una mujer casada y, al comienzo, y no respondió del mejor modo al acercamiento del artista nacional. No obstante, el tiempo pasó y se enamoraron profundamente, de hecho, adoptaron a Martin Páez, hijo de ambos.

"Un vestido y un amor" , la canción número 7 del disco es para ella, su gran amor. Luego Páez contaría en 2012 en el concierto donde celebró los 20 años del disco: "Esta canción surgió una noche, yo no tenía ni 30 años. Terminé en la casa de una mujer que nunca pensé que me fuera a dar bola. Era la mañana y ella quería que me fuera".

El medio millón dólares para UNICEF

Fito Paéz brindó 120 shows, a partir de 1993, los días 24 y 25 de abril en el estadio de Velez Sarfield con más de 80.000 personas que obtuvieron sus entradas para disfrutar de esos maravillosos conciertos. Luego en diciembre, realizó un show solidario para UNICEF, nuevamente en el estadio ubicado en Liniers , recaudando una verdadera fortuna para ese entonces y para actualidad. Más de 500 mil dólares para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Los invitados de "El amor después del amor"

El disco tuvo grandes invitados. Por él desfilan, Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Fabiana Cantilo, Celeste Carballo, Charly García, Andrés Calamaro, Gustavo Cerati, entre otros músicos como Chango Farías Gómez, Daniel Melingo y Osvaldo Fatorusso.

La nueva versión del disco "El amor después del Amor"