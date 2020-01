A 50 años del legendario primer disco de Almendra: algunas historias y los dibujos y comentarios de Spinetta sobre cada tema

Hace exactamente 50 años aparecían en las disquerías el álbum debut de Almendra. Hay quienes dice que aún no se ha hecho ninguno mejor en el rock argentino. Lo menos que podemos decir es que tiene un lugar ganado en cualquier lista de los cinco mejores. Lo menos que podemos decir es que tiene un lugar ganado en el alma de generaciones de argentinos.

El disco estaba listo para publicarse en noviembre de 1969, pero la edición se demoró porque la compañía"extravió" el dibujo que había hecho Luis Alberto Spinetta para la tapa, con la esperanza de disuadirlo y utilizar, en su reemplazo, fotos de la banda. Como se sabe, Spinetta no cedió e hizo el dibujo de nuevo.

Por eso, al folleto promocional ya impreso le cambiaban la fecha a mano en las disquerías. No era un mero cambio de fecha, sino un problema terrible que podía afectar la difusión del disco: ninguna compañía lanzaba discos en una fecha históricamente "muerta" como enero. Sin embargo, ahí está Almendra, que se bancó el "Fuego amigo" de la RCA y resistió el paso del tiempo a la perfección.

El folleto promocional decía: A lo largo de seis meses de intenso trabajo, de proposición total hacia lo que es nuestro, hemos comprendido que lo que en un momento puede llegar a trascender deja de ser exclusivamente propiedad del autor y se transforma en algo legítimamente de todos. Por eso el 15 de enero es una fecha importante tanto para nosotros como para ustedes. Es la salida de nuestro primer Long Play. Es nuestra salida hacia ustedes. Gracias: Luis Alberto, Emilio, Rodolfo, Edelmiro. Almendra.

Almendra estaba formado por Luis Alberto Spinetta (voz y guitarra), Edelmiro Molinari (guitarra), Emilio del Guercio (bajo) y Rodolfo García (batería), que venían de experiencias anteriores como Los Sbirros, Los Mods y los Larkins. No era la banda de Spinetta, como sí sucedió con proyectos posteriores como Pescado Rabioso o Invisible: era una banda de la cual Luis formaba parte importante y era de hecho el compositor más prolífico, pero no sólo había temas de Luis sino también de Edelmiro y de Emilio, Luis tenía entonces apenas 19 años.

Son apenas nueve temas en el disco: del lado 1, Muchacha, ojos de papel; Color Humano; Figuración y Ana no duerme; del lado 2, Fermín; Plegaria para un niño dormido; A estos hombres tristes; Que el viento borró tus manos y Laura va. Son apenas nueve temas que cualquier compositor de música popular quisiera haber escrito.

La palabra "rock" le queda completamente chica a un disco que no tiene ninguna clase de limitación estilística. El rock en todo caso era un punto de partida.¿Dónde ponemos, por ejemplo, "A estos hombres tristes"? ¿Cómo encasillar tanto vuelo?

Utilizado para una publicidad de telas Estexa, Muchacha, ojos de papel se convirtió en la canción emblemática de Spinetta, un hit absoluto dedicado a su novia Cristina Bustamante que los fans le pedían al artista en cada show, incluso décadas después de disuelto Almendra. Como le ocurrió varias veces a lo largo de su carrera, Luis se rebeló contra su propio éxito y la tocó en contadas ocasiones: cuando entre el público estaba a su madre, a quien no se la podía negar, en el programa televisivo Badía y Compañía, a pedido del conductor, en la reunión de las Bandas Eternas.

Color Humano está cantada por Spinetta, pero es un tema de Edelmiro, que se luce con un descomunal y hendrixiano solo de guitarra. Después de dejar Almendra, Edelmiro le puso el nombre de su tema a su siguiente banda.

En la canción Figuración hay un coro de voces masculinas, recurso que la banda incorporó influida por la "operita" María de Buenos Aires, de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer. La voz que se escucha más fuerte es la de... ¡Pappo!, por entonces un amigo muy cercano de Luis.

A diferencia de Muchacha, Luis tocó en vivo durante toda su carrera "Ana no duerme", que alude a su hermana mayor. No es la única alusión a sus hermanos: en el álbum doble siguiente del grupo, el tema Agnus Dei, una extensa zapada que dura casi 15 minutos tiene por toda letra: "Ana lloró/Gustavo se fue al suelo/Estos problemas son los que /rayan a mamá/que acude a socorrerlos". Gustavo es el hermano menor de Luis.

La canción Laura va, que cierra el disco, tiene un evidente aire temático y comparte su melancolía por la despedida con "She's Leaving Home", de los Beatles. Allí aparece como invitado especialísimo el bandoneonista Rodolfo Mederos.

En enero de 1970, el número 2 de la efímera revista Alquitrán publicó una serie de dibujos y pequeñas, a veces graciosas reflexiones de Luis Alberto Spinetta sobre el disco debut de Almendra, acompañadas por sus propios dibujos. El título era No sólo del canto vive la Almendra. La nota se perdió en el recuerdo hasta que el periodista Víctor Pintos la desempolvó en 2005, para su sitio Rock.com.ar

Decía la breve nota:

“Luis Alberto Spinetta, de Almendra, no solamente usa las manos para darle a la rítmica, sino también se las ingenia para garabatear algunos dibujos. Y no lo hace mal. Al menos así lo han entendido algunos editores, puesto que han decidido publicar su primer libro. El nombre es Sodape Birghingham. Pero no es esto lo que ahora nos preocupa. Almendra lanza su long-play, exclusivamente de música argentina. Algunos lo tildan de lo mejor producido hasta el momento. La prueba: los temas fueron escuchados por productores de Apple y quedaron absortos. No podía creer que aquí existiera esta música; los invitaron a tocar en Inglaterra. Pero esto tampoco importa por el momento. ¿Qué es lo que nos interesa entonces? Pues bien, fuimos a ver a Luis Alberto y le pedimos que nos explicara los temas del long-play con sus dibujos. Esta primicia exclusiva es lo que nos importa. Lo del libro y el viaje a Inglaterra lo comentaremos en su oportunidad”.

Todos los dibujos para todos los temas:



Muchacha

Lo más simple, lo menos gastado, lo tan importante. Doble coro en play-back y mucho amor





Fermín

El último de los campeones. Excelente a mi juicio. Hay que escuchar la barra rítmica para descubrir la coherencia de Rodolfo. Edelmiro obsesionó órgano.





Color humano

La resignación y la multitud rugando. Edelmiro libre con los equipos acoplando. Ya paseaba cantando punteos y luego volvía al micrófono para mi parte. Emilio con distorsioneta. Además desafinación de mi guitarra.





Figuración

Una automatización de unas hermosas jaulas. Tardamos muchísimo tiempo en no afinar. El coro es el de las conciencias y la flauta, la de Bartolo.





Ana no duerme

Tema ligero y mutado, de la misma manera en que Ana tal vez mañana despierte sobre el mar. Es el que menos me gusta, pero no está mal.





Que el viento borró tus manos

Creo es que es uno de los mejores temas del álbum. Buena versión de Emilio que siempre joroba y ese día pidió silencio. La letra lo dice absolutamente todo.





Plegaria para un niño dormido

Fue grabado en directo como Color Humano. Lo importante no fue despertarlo al niño y hacerlo más chiquitito.





Laura va

El arreglo de humano con el sol. La versión vocal es “llorosa”, pero a mí me gustó. El estudio lleno. Luego despegamos los corazones de los micrófonos.





A estos hombres tristes