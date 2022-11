A Alex lo compararon con Johnny Bravo y estalló: "Se les cae la bombacha”

¿Qué le pasa? Esa es la primera pregunta que a cientos de internautas se les vino a la cabeza al ver el nuevo rostro de Alexander Caniggia, el excéntrico hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis. Esto se debe a que el mellizo, que sorprende día a día con sus gestos, decidió someterse una intervención quirúrgica para cambiarse el rostro y moldear su nueva mandíbula al mejor estilo Ricardo Fort o Zachary David Alexander Efron, "Zac" para los amigos.

Ahora, el hermano de Charlotte Caniggia, que ahora será parte de El Hotel de los famosos 2, luce una mandíbula muy alejada a la natural gracias a que le inyectaron en la cara un ácido hialurónico. “¡Qué facha, mirá esa mandíbula! Gracias a mí amigo el uno y los unos con los unos, la mandíbula del emperador te re cabió Zac Efron, Brad Pitt, Tom Cruise”, afirmó el joven en su cuenta de Instagram.

En otra historia, el joven posteó que se sometía a una “marcación mandibular” y mostró el proceso. También escribió: “Siempre facha. Nunca infacha”. Luego dijo en un video que subió a su cuenta de Instagram: “¿Querés la mandíbula del Emperador? Gracias a mi amigo el 1. Acá tenés… Te re cabió Zac Efron, Brad Pitt, Tom Cruise. Los uno con los uno. Si querés tener una mandíbula bien facha y espectacular, la del número 1, llamá a mi doc”.

Lo cierto es que las críticas no tardaron en llegar y, fiel a su estilo, El Emperador -tal y como se hace llamar en las redes- salió a responderles a todos aquellos que lo comparan con Johnny Bravo o Lord Farquaad, el monarca de la primera entrega de Shrek. “Me río de los que critican y viven en una covacha. Me ven en persona y se les cae la bombacha”, escribió y hasta ninguneó una vez más al ex High School Musical: “Zac Efron a mi lado sos una vizcacha”.

Para cerrar su descargo y a pura rima, sentenció “¿Viste mi mandíbula? Cada día más facha”. Más tarde, publicó un video desde el baño con la crema de afeitar sobre su pronunciada contextura y exclamó en la cámara: “Nosotros los fachas, nos afeitamos todos los días. Saludos manga de pobres feos". La evolución del hijo del “Pájaro” Caniggia es marcada y muy notoria. Pasó de ser aquel joven que no pronunciada una sola palabra a sumar seguidores en las redes sociales gracias a sus insólitas locuras, exhibiciones y frases de cabecera como “siempre al top". Uno de sus últimos cambios fue cuando se estampó la frase "survive" (sobrevive) en la frente.

Como si se tratara de un sello. ¿Se permiten devoluciones? Pero eso no es todo, Alex se agregó en un pómulo un cuchillo y en el izquierdo una estrella acompañada del número 13. Y como si esto fuera poco, también tiene otro símbolo a su sien. ¡Ay, qué pajarito!. Mientras se prepara para una nueva participación en El Hotel de los famosos, su papá -Claudio Paul- viajará a a Roma junto a su actual pareja, Sofía Bonelli, para visitar al Papa Francisco antes de contraer matrimonio.