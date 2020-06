A Belén Francese la acusaron de salir a patinar con COVID-19 y disparó: "Ustedes son la pandemia"

El miércoles se dio a conocer que Belén Francese dio positivo de coronavirus luego de su paso por "El precio justo" -el ciclo que conducía Lizy Tagliani y que fue levantado del aire a causa de la gran cantidad de contagios que hubo durante los últimos días, incluido el de su conductora- y desató un nuevo escándalo que involucró a los vecinos de su propio edificio, en el barrio de Las Cañitas.

Al parecer, las personas que viven en el mismo edificio que ella explotaron de furia al ver un posteo de la modelo, en el que se la veía publicitando un producto en los espacios comunes restringidos de la propiedad.

A esto, además, se le suma una prueba contundente contra la poeta que despertó el enojo de sus vecinos: un video de una hora donde se la ve patinando.

Según señalaron en Los Ángeles a la mañana, Belén habría sido grabada por la administración durante una hora y diez minutos patinando en un espacio común del edificio, haciendo una publicidad de patines.

De hecho, el consorcio ubicó un banco de madera para anular uno de los espacios del lugar donde la habrían visto pasearse, a pesar de tener COVID-19.

Al ver el video, los vecinos mencionaron estallaron enojo debido a que la propia administración no les autorizaba “a los padres que tienen niños con condición autista y que necesitaban, aunque sea una hora por día, poder bajar”, mientras que Belén “hace lo que quiere” a pesar de haber contraído la enfermedad durante su participación en un programa de televisión.

Al mismo tiempo, el consorcio señaló que en varias ocasiones la vieron paseando y sacándose fotos por todo el edificio para promocionar distintas marcas de ropa o productos: “Le marcaron también que no se podía, pero que ella siempre decía que lo había hecho al bajar a buscar tal o cual cosa”, indicaron desde el ciclo de El Trece conducido por Ángel de Brito.

En ese sentido, agregaron que la actriz fue foco de furia por no avisar en el edificio que era sospechosa de coronavirus: a los vecinos les habría molestado enterarse de todo esto por televisión y no por la propia Belén. "No solo no avisó en el grupo del consorcio cuando tuvieron los resultados, sino que lo hizo primero en redes”, revelaron.

Lo cierto es que Belén, molesta con sus vecinos, redobló la apuesta y les mandó mensajes, a través de las redes sociales. "¡Ustedes son la pandemia! Gente bruta e ignorante. ¡La Cholula conventillera de la vecina 1 o 2 ! Mal informada/s que no se quiénes son. Da la cara o ¿el delivery me lo mandan en helicóptero? Y el encargado y su compañero ya estaban contagiados de antes", disparó la modelo.