A Brenda Asnicar la trataron como la "ex de Tevez" y enfureció: "Yo no soy la nada de nadie"

En mayo, pero de 2019, Brenda Asnicar dio un gigantesco paso en su camino musical que lleva adelante junto con la actuación. En aquella oportunidad, la actriz y también cantante anunciaba la salida de su primer disco, Vos sos Dios y la presentación del álbum musical contó con la presencia de Charly García, quien subió al escenario para cantar algunos temas con ella.

Todas las canciones de “Vos sos Dios” están dedicadas a la naturaleza y como Charly estaba invitado al evento, decidió subir para hacer junto a la cantante el cover de “You’re so vain”, de Carly Simon, y luego interpretó canciones propias, como “Pasajera en trance” y “Sólo Dios sabe”.

Aprovechando que hoy se cumplió el primer aniversario de aquel encuentro, Brenda decidió publicar en su cuenta de Instagram –donde tiene más de un millón de seguidores- una foto que mantiene como recuerdo junto a su ídolo musical: Charly.

Y acompañado a la postal, escribió: “Hace un año tomando whiskycito con mi colega presentando nuestro tema juntos en #VOSSOSDIOS, mi primer disco. Por ahí́ andarían los @dorregomusic y @nicolas.guerrieri haciendo que todo suceda.. y @adlerguido capturando los momentos”.

Lo cierto es que al momento de hacer público ese mensaje, la ex Patito Feo comenzó a recibir todo tipo de críticas y cuestionamientos de índole machista, no solo de sus seguidores, sino también de distintas usuarias que le señalaban que ella “no estaba a la altura de Charly” como para tratarlo como un “colega” y se aventuraron a afirmar que la actriz mantuvo un romance con el reconocido compositor.

Entre las críticas, se destacaron las de los usuarios @JimenaMarron y @pablobuttarazzi. La primera señaló: “Me da no sé qué leerla a @Asnicar__Brenda diciéndole ´colega´ a @CharlyGarciaBG. Es muy fuerte. El viejo se comió una pendeja y está ya se cree del palo”.

Mientras que el segundo decidió ni siquiera llamar a Brenda por su nombre y la trató como la ex de Carlos Tevez: “De Charly García conocemos, entre otras composiciones, Bienvenidos Al tren, Confesiones de invierno, Cerca de la revolución, No me dejan salir. ¿Qué hit metió la ex de Tevez de su autoría?”, se preguntó, dándole pie a la actriz a responder.

Y es que rápidamente Brenda se convirtió en tendencia en las redes por sus contundentes respuestas para aquellos que osaron criticarla. “Mirá pedazo de pete atómico. Yo no soy ´LA NADA DE NADIE´, soy Brenda Asnicar. Empecé a trabajar a los 11 años cuando vos seguro te comías los mocos. Aguante Charly que banca, motiva y saca lo mejor de mí, como diría Charly: ´vos no sos lindo´ AGUANTEN LAS MUJERES EN LA MÚSICA”, le contestó la actriz.

Mientras que a la usuaria que se atrevió a señalar que ella mantuvo un romance con el histórico cantante para poder hacer una colaboración con él, sentenció: “¿Eso crees vos JIMENA? ¿Qué la única chance de una mujer colaborar con @charlygarcia es teniendo algo con él? ¿Eso es el potencial que le ven a las mujeres? Es tan triste, como estúpido, y retrasa millones de años...se nota que no conoces a @CharlyGarcia. Es 2020 mi amor”.