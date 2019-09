A Chano se le vino la noche: fue internado en una clínica de rehabilitación

Chano Moreno Charpentier, ex Tan Biónica, volvió a ser internado en el centro Vida Sana del Sanatorio Adventista del Plata (SAP) de Libertador San Martín, Entre Ríos. “Hace cuatro días que está ahí y, a diferencia de otras veces, no pudo salir al parque porque no lo ven nada bien”, informaron este martes desde Intrusos.

Esta no es la primera vez que el cantante realiza un tratamiento en el centro de Vida Sana del SAP por un tema de adicciones. En abril de este mismo año, en su afán de cambiar su estilo de vida y en medio del escándalo por las denuncias de Militta Bora y su ex asistente personal, había decidido internar en la clínica de rehabilitación adventista de Entre Ríos.

El centro donde está internado es dirigido por dos pastores y tiene distintos servicios, como la asistencia clínica, chequeo y supervisión permanente, enfermería las 24 horas, dietoterapia y nutrición, servicio de masajes y actividad física especializada, entre otras actividades sociales.

El artista tenía previsto publicar su nuevo álbum solista el 27 der septiembre y el 18 de octubre se presentaría en el teatro Vórterix. “Necesitan que esté mejor de salud y ánimo para poder hacer alguna de las actividades, que es el fuerte de este lugar”, advirtieron desde el ciclo de América.

La intención de sus allegados es que el músico pueda bajar las revoluciones, alejarse de las adicciones, acomodar ideas y adquirir hábitos deportivos. Cabe recordar que Chano fue asaltado en Barcelona, en España, donde se encontraba para grabar su próximo videoclip semanas atrás.

Dos jóvenes magrebíes le robaron al cantante. Testigos dijeron que Chano estaba acompañado por una mujer –a la cual definió como su novia y luego trascendió que se trataba de una trabajadora sexual- en el momento que se llevaron su pasaporte y las tarjetas de crédito.