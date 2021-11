A cinco meses de abandonar el periodismo, Doman renunció a Edenor para enfocarse en Independiente

A comienzos de julio, tras haberse ausentado en Intratables por aislamiento preventivo por síntomas sospechosos de coronavirus, Fabián Doman hizo una breve aparición en el piso del programa para anunciar que abandonaba la conducción del ciclo y el periodismo en general. La decisión se debía a un cambio de rumbo profesional. “Yo no voy a estar más en este programa. Tampoco voy a estar más en Radio La Red. No me voy a otro canal, no me voy a otra radio", contaba por entonces.

La segunda parte del anuncio fue igualmente sorpresiva: “Voy a cambiar en cierto modo de profesión. Voy a ser el director institucional de una de las empresas más importantes de Argentina, y estoy hablando de Edenor, la empresa eléctrica más importante del país”. Esta decisión, según había contado meses atrás, la tomó casi de manera inesperada. “Creo que mi falta de acordar o cerrar el acuerdo fue porque en el fondo me costaba abandonar el periodismo”, destacó.

Además, recordó brevemente sus comienzos como asesor comunicacional y los primeros pasos que dio como periodista sin tener la formación específica. Pero a cinco meses de su cambio de vida profesional, Doman decidió una vez más dar un vuelco de 180° y avisó este miércoles que dejó su cargo de Director de Comunicación Institucional​ de Edenor para ocuparse de manera integral a su candidatura a presidente del Club Atlético Independiente.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cabe recordar que el confeso hincha del Rojo será candidato de la oposición en las elecciones presidenciales que se desarrollarán en el club de Avellaneda el próximo 19 de diciembre. Allí, el periodista buscará convertirse en el titular de la institución y destronar al actual presidente, Hugo Moyano. De hecho, Doman estará acompañado en la lista por Néstor Grindetti, intendente de Lanús, que irá de vice primero, y Juan Marconi, otro periodista, de vice segundo.

A través de su cuenta de Twitter, el ex conductor de América TV anunció que decidió alejarse de la empresa eléctrica para abocarse de lleno en sus aspiraciones políticas. "Si los socios e hinchas nos acompañan con su voto, desde diciembre, me dedicaré tiempo completo al club", señaló y les agradeció a los accionistas y directivos de Edenor por confiar en él a mitad de año para liderar el equipo de Relaciones Públicas.

De esta manera, Doman abandonará el lugar al que definió como "su otro amor" cuando abandonó la conducción de Intratables para abocarse a la "comunicación corporativa". "Yo creo que el ciclo de Hugo Moyano en Independiente está terminado. No tengo nada personal contra Hugo, Yoyo Maldonado o Pablo Moyano. Yo hablo de lo que es Independiente, no de lo que es Hugo Moyano como sindicalista camionero; no corresponde que opine de eso", había dicho días atrás.

Finalmente en su anuncio a través de las redes sociales, Doman avisó que a partir de ahora se sumará "de manera integral" a la campaña electoral de Independiente y le pidió a los socios e hinchas que lo acompañen con su voto. "Desde diciembre, me dedicaré tiempo completo al club", concluyó.