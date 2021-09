A Cinthia Fernández la acusaron de llevar plata a un comedor a cambio de votos y estalló: "Gente de mier..."

Luego de haber trabajado en teatro y televisión como bailarina, vedette, actriz y panelista, Cinthia Fernández lanzó a mediados de julio su precandidatura a diputada por el partido UNITE. "¡Ya soy precandidata! Espero que ustedes me acompañen porque realmente lo que vivo es lo que viven muchas mujeres que merecen ser escuchadas. ¡Para adelante como siempre en mi vida!”, escribió por aquel entonces en su cuenta oficial de Instagram.

Cinthia prometió "pelear por los derechos de las mujeres, de los chicos de esas mamás que hacen malabares y dan la vida por ellos, y por la minoría de hombres que sufren esta situación". Pero el lanzamiento de su campaña comenzó con un provocador posteo en Instagram, donde se la pudo ver desnuda y tapada por un texto que dice: "¿Qué es más grave? ¿Verme en pelotas a mí? ¿O que estos políticos te dejen en pelotas a vos? Dejen de juzgar… Vayamos a lo importante".

El primero en alzar la voz contra la panelista fue Baby Etchecopar, quien repudió: "No creo que la patria en este momento esté para jugar en tanga. Si eso es lo que tiene para proponer… Honestamente, mostrarse desnudo tampoco es mostrar una propuesta. Evidentemente, todos estos son unos chantapufis e imporvisados que quieren llegar para asegurarse un sueldo". Luego fue el turno de Florencia de la Ve, quien coincidió con el punto de vista del periodista.

Pero el camino político de la mamá de Charis, Bella y Francesca no hizo más que comenzar y en las últimas horas, un internauta aprovechó la oportunidad para exponerla y acusarla de llevar "muchísima plata" a un comedor ubicado en Pilar en su afán de conseguir elevar su imagen pública y captar algunos votos. "Cinthia va a un comedor de Pilar con muchísima plata encima", denunció el usuario, poniendo en claro peligro la integridad de la morocha.

Además, detalló que el lugar en cuestión se encuentra instalado en el barrio Santa María, en la calle Esteban de Luca al 500. "Es en el barrio Santa María. Calle Esteban de Luca y Santa María de Oro, a dos cuadras la colectora Panamericana y del banco Santander Río", señaló. Furiosa, Cinthia confirmó que estaba realizando un "laburo silencioso" allí, pero aclaró que "nadie iba a llevar dinero" al comedor.

En una suerte de descargo que realizó en su cuenta de Twitter, la precandidata detalló que en ese comedor de Pilar se le brinda ayuda y contención "a muchas madres solteras", las cuales quedaron "abandonadas presencial y económicamente por los padres de sus hijos". "Lamentablemente no voy a poder ir por gente de mierda como ésta, a la cual estaría bueno que le bloqueen la cuenta", señaló.

Y continuó: "Estoy haciendo un laburo silencioso y me da bronca que por estas mierdas de la política, no se pueda conocer un lugar tan interesante como este lugar que le da de comer a muchas madres solteras, que se quedaron abandonadas presencial y económicamente por los padres de sus hijos. ¡Mucha bronca! Gente de mierda, no hay otra palabra. ¡Denuncien la cuenta por favor!".

Al final, la panelista de LAM explicó que su intención no era llevar plata al comedor y remarcó que intentará dar con el dueño de la cuenta que la expuso para iniciarle acciones legales. "Demás está decir que nadie iba a llevar dinero! Ya me voy a ocupar de saber quien fue y poner todo sobre rieles legales. Pero estas operetas de cuarta ahórrenselas", concluyó.

En más de una oportunidad, la bailarina explicó que sus deseos de incursionar en la política son para ayudar a otras personas y generar un cambio. “Así como me tomo en serio mi otro trabajo, también me tomo todo en serio. La gente que me conoce sabe que soy muy profesional. Estuve estudiando muchísimo, tuve reuniones. Ustedes saben lo que me cuesta dejar a mi familia. Pero también es por ellas (sus hijas) y por todo lo que viví en mi vida”, dijo.

A través de su cuenta de Instagram, explicó: “Este año hablé un montón de cosas que tenía atragantadas y las vomité todas. Me di cuenta de que no era la única persona. Me hizo muy bien porque yo no hago terapia. Sé que hay un montón de mujeres que no tienen las mismas posibilidades que yo tengo para sortear este obstáculo que nadie se ocupa y que no es una pavada”.

En febrero pasado, la panelista ya había contado que quería incursionar en la política y dio detalles de las cuestiones y temas en los que le gustaría trabajar. “Yo me quiero abocar a las cuestiones de familia, como el tema de la ley de adopción. Pero sé que la política es integral y se tratan todos los temas”. "El no ya lo tengo. Ustedes me darán el sí o el no. Si es el no también lo entiendo", concluyó.