A días del primer aniversario de la muerte de Maradona, Daniel Osvaldo apuntó contra Nicki Nicole

Nicki Nicole generó un gran revuelo dentro y fuera de las redes sociales al cuestionar a Diego Armando Maradona durante una entrevista que le brindó al diario El País. "Conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no", sostuvo la cantante.

Sus palabras, claro está, la convirtieron en el blanco de las críticas de parte de los fans de Diego y, sobre todo, del círculo más íntimo del difunto DT. Primero fue Gianinna la que cuestionó a la compositora dándole “me gusta” a mensajes que hacían referencia a Nicki Nicole. “Hablen de Diego Armando Maradona cuando puedan cantar sin auto-tune”, escribió un usuario ganándose el "like" de la hermana de Dalma.

La ex de Sergio Agüero también le dio "me gusta" a un mensaje que hacía referencia a la férrea defensa que realizan aquellos maradonianos, y a la que -claro- se suman sus hijos: “Me gusta el comportamiento cuasi mafioso que tenemos cuando se meten con el Diego. Siempre así, muchachada, abroquelados defendiendo el nombre del ser más hermoso que habitó está tierra, Diego Armando Maradona”.

Al mismo tiempo, la hija del "10" también utilizó su cuenta de Instagram y si bien no mencionó directamente a la cantante, su historia se subió minutos después de la entrevista a la artista. “Hablar de una persona que no conocés te hace hablar más de vos que de él”, sentenció la hija menor de Claudia Villafañe y luego, compartió una foto suya junto a Diego, abrazados y dándose un beso mientras miran a cámara.

Pero la voz de Gianinna no fue la única en pronunciarse en defensa de Maradona. Daniel Osvaldo, su pareja y con quien estaría atravesando una reciente crisis, cuestionó a Nicki Nicole y aclaró: "Yo creo que por ahí esa chica ni siquiera sabe quién fue Maradona. Maradona fue quien nos hizo conocidos en todo el mundo, el más argentino de todos".

El ex futbolista y ahora cantante dialogó con Seguimos en El Doce, opinó que a Diego lo juzgaron siempre y remarcó lo difícil que es vivir sintiéndose juzgado por todos. "Es difícil bancar todo, le hicieron la vida imposible a Diego. Se metieron en su vida, no lo dejaron ni un segundo. Todo el mundo opinó, es muy difícil así estar bancando todo el tiempo que estén juzgando", cerró.

Este jueves se cumplirá el primer aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona, quien falleció a los 60 años en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde transitaba la internación domiciliaria, a causa de una descompensación cardíaca que le generó un edema de pulmón. Doce meses después, el fallecimiento del astro sigue estando bajo investigación penal por la justicia de San Isidro.

La autopsia determinó que murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada". Tras las conclusiones de una junta médica, los profesionales que estaban a cargo de la salud de Maradona fueron imputados por "homicidio simple con dolo eventual", figura penal que prevé de 8 a 25 años de prisión y que fue elegida por los fiscales tras una investigación en la que concluyeron que el cuidado de dicho equipo médico fue "deficiente", "temerario" e "indiferente": Además, señalaron que sabían que el "10? podía morirse y no hicieron nada para evitarlo.

Los siete profesionales de la salud imputados en la causa por la muerte de Diego son: el neurocirujano y médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luciano Luque (40); la psiquiatra Agustina Cosachov (36); el psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz (29); la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini (52); el coordinador de enfermeros Mariano Perroni (40); y los enfermeros, Dahiana Gisela Madrid (37) Ricardo Omar Almirón (38).

Semanas atrás, el equipo fiscal a cargo de la causa, integrado por los fiscales generales adjuntos de San Isidro Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra, habían dispuesto que todos los acusados comparecieran en la Oficina Técnica de Identificación de Personas (OTIP), donde fueron fichados con fotos, huellas y averiguación de antecedentes, como procesados en la causa.

Luego de realizar dicho procedimiento, el psicólogo "Charly" Díaz declaró no tiene "ningún temor del proceso" y que desconoce "si hubo un culpable en relación al deceso de Maradona". "Las veces que vi a Maradona lo vi muy bien. Estaba sin consumir ningún tipo de sustancia. Las oportunidades que pude verlo fueron muy buenas. Este tipo de tratamientos conlleva muchas reticencias con respecto a los pacientes", dijo.

Y agregó: "Los psicólogos trabajamos en la medida en que los pacientes se lo permiten. Me llama muchísimo la atención (que esté imputado por "homicidio simple con dolo eventual). Realmente no creo que alguien que se haya representado la idea de que Maradona pudiera morir no hubiese hecho nada. Me parece una locura y descabellado, pero entendemos que la causa Maradona es diferente a cualquier otra causa y se la mide con una vara diferente".

Por su parte, el abogado de Cosachov, Vadim Mischanchuk, afirmó que "todavía está la posibilidad de que se llame a más personas a prestar declaración indagatoria"."Por ejemplo, el médico clínico que participó de la atención de Maradona, designado por la empresa que estuvo a cargo de la internación domiciliaria, todavía no fue convocado como testigo ni como imputado. Entiendo que la fiscalía está evaluando su situación", explicó.

En cuanto a la situación procesal de la psiquiatra Cosachov, su abogado aseguró que "en el expediente de la causa surge claramente" su clienta "no tiene responsabilidad penal sobre la muerte de Maradona". "Las pruebas dan cuenta de la inexistencia de ningún tipo de dolo, ni siquiera de dolo eventual. Agustina Cosachov estaba a cargo de la salud mental del paciente, y el paciente falleció a raíz de un evento coronario que nadie pudo prever", sostuvo.

Además, el representante legal de la psiquiatra, agregó: "La responsabilidad sobre la salud de un paciente es, en primer lugar, del propio paciente. Todo paciente mayor de edad que no ha sido declarado incapaz es responsable de su propia salud. Maradona estaba enfermo, pero no era incapaz. Hay pacientes internados en unidad coronaria y en terapia intensiva que también fallecen".

Por último, Mischanchuk desestimó las pericias realizadas ya que consideró que son "opinables". "Hay una causa muy famosa en la que se investiga la muerte de un fiscal en la que 40 peritos dijeron que había sido una muerte por suicidio, y después otros 40 peritos dijeron que fue un homicidio. Son simplemente opiniones", concluyó.