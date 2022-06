A Emilia la acusaron de infiel y Duki enfureció: su fuerte descargo y el palito con el que pegó de contra

Comenzaron a coincidir en eventos relacionados al mundo musical, se dejaban ver juntos en salidas nocturnas con amigos y no había día en que no despertaran rumores de romance. Duki y Emilia Mernes tardaron seis largos meses en confirmar su noviazgo y lo hicieron con una apasionada foto que los transformó por aquel entonces en tendencia en Twitter: "Estoy como para gritarle al mundo que te quiero”, escribió Emilia en Twitter, a la misma hora que Duki publicó la misma imagen.

Esto ocurrió en diciembre de 2021 y a seis meses de aquel momento, comenzaron a surgir los primeros rumores de crisis en la pareja. "En Tik Tok descubrieron que Emilia Mernes le estuvo apoyando el culo a un chabón en la Bresh de Madrid toda la noche... ja, ja, ja. Pobre Duki, re cornudo es", tuiteó un usuario luego de que aparecieran imágenes de Emilia bailando muy pegada a un misterioso hombre.

Esto molestó a Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga -el nombre detrás del apodo artístico-, quien le salió al cruce al internauta. "O tal vez Emilia salió con su equipo de Sony, del cual Paco (el chico que vemos ahí) es parte. Por el amor de Dios, dejen de meterse en nuestra relación. Con Emilia vivo todos los días 24 horas al día y ustedes ni se enteran. Les pido que no opinen más, realmente nos afecta", escribió el trapero.

En el video en cuestión se ve a la cantante en la cabina del DJ de fiesta bailando y hablando muy de cerca con un misterioso joven, lo que provocó que algunos internautas tildaran a la cantante de infiel. "No emito opinión sólo porque no quiero darle entidad al asunto, pero Emilia es la mujer que más me cuida, respeta, quiere y acompaña. Que es eso de andar poniendo en tela de juicio cualquier acto de los demás, suponiendo e inventado cosas que no son,", sostuvo Duki.

Y visiblemente molesto, remató: "Lo peor es que no ven cuánto nos afecta, cuánto molesta, medios de noticias, gente de por ahí opinando, vivan y dejen vivir". En la madrugada del 9 de diciembre, el cantante publicó la romántica postal que confirmaba su noviazgo con la artista donde se los veía compartiendo un tierno beso con ella de espaldas a la cámara.

En tan solo diez horas, aquella publicación superó todas las expectativas y cosechó más de dos millones de “me gusta”. Cabe recordar que el Duki mantuvo en completo hermetismo su relación con Emilia, la cual habría arrancado en julio del año pasado, ya que anteriormente había estado en pareja con Brenda Asnicar, con quien llegó a convivir momentáneamente durante la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus.

A partir de la ruptura con la actriz, optó por ser más cauteloso en lo que refiere al amor, aunque los fanáticos no tardaron que darse cuenta que algo pasaba entre ellos desde que lanzaron el tema juntos, “Como si no importara”, donde la química atravesó la pantalla y recopiló más de 70 millones de reproducciones en su video de YouTube. Después de varios amagues en los que parecía que iban a oficilizar la relación, el posteo del artista despejó todas las dudas.

Ahora, en medio de los rumores mal intencionados, a pesar de mostrarse un poco molesto, finalmente Duki hizo oídos sordos y, para sorpresa de algunos, lanzó un nuevo tema llamado "Celosa", en el que además Emilia aparece como protagonista del videoclip.