"A esta tele no vuelvo más": Jey Mammon habló de su situación y le dejó un mensaje a Lucas Benvenuto

Luego de publicar un extenso descargo en sus redes sociales para defenderse de la denuncia por abuso sexual de parte de su ex pareja, Jey Mammon decidió enfrentar las cámaras una vez más y accedió a responder preguntas. "Mano a mano con Jey Mammon en una entrevista a fondo. No eludió ningún tema. La edad de Lucas, su relación con él, las fechas, los testigos, el juicio por la verdad. ¿Le puede aparecer otra denuncia?", anunció Jorge Rial durante la noche del jueves.

De esta manera, el ex conductor de Telefe aparecerá por primera vez dando su versión de los hechos en la pantalla chica, en una entrevista que se emitirá este viernes a partir de las 15 en Argenzuela, por la pantalla de C5N. "Llegué con las expectativas de hacer una nota al tipo más buscado del momento y me voy todavía regulando lo que pasó", fue lo primero que dijo Rial sobre la nota.

El ex Intrusos fue interceptado al salir de la casa de Jey por la gran cantidad de medios que hacen guardia en esa zona de Palermo y no dudó en dar detalles sobre la entrevista que arrancó con la luz del día y finalizó con la llegada de la noche. "Me encontré con una nota muy fuerte y con un Jey Mammón con muchas ganas de hablar. Le tiré preguntas y le repregunté. Hubo un momento muy tenso y cosas que no le gustó que le dijera", resaltó.

Y sumó: "También me pasó facturas personales y facturas al medio en general. Tiró cosas muy fuertes. Tal vez él creyó que el medio iba a ser condescendiente en las malas. Y el medio no es así. Siempre digo que das vuelta la tele y no tiene corazón, no tiene nada. Hoy estamos arriba y mañana nos raja el portero. Hay que tener claro eso".

Consultado sobre si le creyó, o no, a su entrevistado, el conductor de Argenzuela fue contundente: "No pasa por creerle o no, porque no es una cuestión de fe. De lo que a él se lo señala o se lo acusa va en contra de mis valores. Y se lo dije. Esta discusión la tuvimos al aire, y el tema de la edad es fundamental en la charla. Y además lloró, para los que quieran saber. En todo caso la gente cuando vea la nota va a decidir si le cree o no. También se refirió a lo que le pasa a él y le habló a Lucas (Benvenuto) mirando directamente a cámara y hasta empatizó con el denunciante. Una frase fuerte que me dijo fue que a esta tele no vuelve más".

Sobre esta última frase, Rial fue claro y remarcó que "la sensación de que no vuelve la tenemos todos y él lo sabe". "No es tonto. Por eso le pregunté qué buscaba con esta nota y qué iba a pasar de acá en adelante con él. Tiene claro lo que le está pasando. Sobre su estado me dijo que estaba empastillado, angustiado. También habla de los dos comunicados. Al Jey que van a ver en esta nota es el que habla sin abogados, sin amigos. Charlamos un rato antes y le dije que le iba a preguntar todo lo que quería, sin condicionamientos. Él lo aceptó y me respondió todo. Hasta se enojó. En un momento se puso tensa la cosa", avisó.

De acuerdo con el periodista, Jey le pasó "factura personal" con respecto a la causa. "Se enteró por mí que fui el que le puse el nombre a esta causa. Me dijo que cuando lo nombré en Argenzuela se fue al baño a vomitar. En este tono fue la charla. Me cuenta de un espacio de un año entre una llamada que él le hace entre 2019 y 2020, donde va dejando una señal de que algo iba a pasar".

Y cerró: "Él me cuenta esto en la nota. Repito: no es una nota ni a favor ni en contra, sino que es una nota. No sé por qué no salió a la luz esto en 2020 porque si algo hace el Poder Judicial en general cuando tiene una causa con un famoso, es escupirla para todos lados para hacer quilombo. Son muy cholulos y les encanta el quilombo. Igual fijate que fácil que era... Cuando escuchamos la nota de Lucas todos pensamos que era Jey. La buscamos por internet y la encontramos".

La palabra de Jey Mammon

Para aquellos ansiosos, Argenzuela lanzó un breve anticipo de la entrevista, de poco más de un minuto, donde el ex conductor de La Peña de Morfi afirma: “Yo quiero contar cómo estoy, por qué hace una semana no digo nada. Estoy en mi casa, acá, como me ves. Mis amigos me visitan, me contienen, mi familia lo mismo. Estoy en shock, estoy paralizado. Tomo clonazepam todo el tiempo. La verdad es que estoy pasando, probablemente, el peor momento de mi vida”.

Y le dejó un mensaje a Benvenuto: “No sé qué va a pasar con mi vida. Pero sí sé algo y es que estoy siendo el mismo que fui siempre. Yo soy esto. El que quiere, que me acompañe. Y el que no, que se quede en el camino. Le deseo de corazón que pueda sanar su alma. Y que, si dentro de lo que él siente, de lo cual yo realmente no comparto, pero de lo que él siente, que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo”.