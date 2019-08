A fines de agosto llega "The Cure, Live in Hyde Park" a las pantallas de Village Recoleta

Además del usual contenido cinematográfico, Village Cines busca darle variedad al espectador, por lo que además suma a sus pantallas espectáculos deportivos, culturales y musicales.

Concierto histórico

Así, el 29 y 30 de agosto podrá verse The Cure - Anniversary 1978-2018 Live In Hyde Park London, show en vivo de la banda británica grabado en celebración de sus cuatro décadas de carrera. Estará en cartel en las salas de Recoleta, Caballito, Pilar, Rosario, Mendoza y Neuquén, y los horarios pueden chequearse en la web de Village.

El concierto tuvo lugar el 7 de julio del 2018 en el Hyde Park, en el centro de Londres, y se filmó bajo la dirección de Tim Pope. El sonido fue mezclado en los estudios de Abbey Road por Paul Corkett y Robert Smith.

Celebrando la historia

La banda inglesa editó su primer single, Killing an Arab, en 1978 y generó controversias por el título: aunque muchos pensaron que era racista, en realidad está relacionado con la novela El Extranjero, de Albert Camus.

El show celebratorio, 40 años después, tuvo lugar ante un público de 65 mil personas y muestra al cantante y guitarrista Robert Smith, al guitarrista Reeves Gabrels, al bajista Simon Gallup, al tecladista Roger O'Donnell y al baterista Jason Cooper repasando canciones de todos los momentos de su carrera.

29 canciones para disfrutar

El set está compuesto por 29 canciones (incluyendo clásicos como Pictures of You, Love Song y A Forest) y dura 135 minutos, y Pope logra una escala a la vez grandiosa e íntima de la dinámica entre los miembros de la banda.

La mayor parte del show está dedicada al disco Disintegration, editado en 1989 y responsable del suceso global del grupo: fue el mejor ubicado en listas internacionales de toda la historia de la banda.

"Si me hubieran preguntado en nuestro primer show que estaría haciendo dentro de 40 años, me hubiera equivocado muchísimo en la respuesta", señala Smith en diálogo con el público en un momento del show. "Pero es gracias a todos los que me rodean, y a ustedes, que aún estoy aquí".