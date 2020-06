A full contra Naselli: Vicky Xipolitakis quiere denunciar a su ex marido por lavado de dinero

Después de la denuncia por violencia de género contra su ex marido, el empresario Javier Naselli, la vedette Vicky Xipllotakis tiene pensado presentar una demanda por lavado de dinero contra el padre de su hijo, Salvador Uriel. La intención de ella es presentar esa demanda en los tribunales de New York, jurisdicción en donde se tramita su divorcio, y se definiría en los próximos días.

Es que según Vicky su ex marido realizó “negocios sucios” de los cuales ella tendría pruebas y tiene pensado presentarlas debido a que considera que el monto que recibe de cuota alimentaria ( $50.000 mensuales) no se condice con la capacidad financiera del padre de Salvador Uriel, según consignó el sitio Infobae.

Lee más | Vicky va con los tapones de punta contra Naselli: quiere que la cuota alimentaria pase de 50 mil a $700 mil

A eso sumaría pruebas que dice poseer, con fotos y papeles de hipotecas, préstamos y resúmenes de tarjetas de crédito por millones de dólares. Asegura que cada resumen bancario por el uso de tarjetas de Naselli nunca ha sido inferior a los 80 mil dólares; que su ex tiene propiedades en Los Hampton y en Nueva York, aunque no terminó de aclarar sobre la división de bienes post- divorcio. Cada estado norteamericano tiene sus legislaciones en torno a este tema, pero particularmente el de Nueva York es muy estricto con el reparto de bienes gananciales en partes iguales, lo cual ella no pudo explicarle a alguno de los abogados con los que se comunicó para llevar adelante las denuncias.

Un dato no menor es que la negativa de Naselli de aumentar la cuota alimentaria motivó la decisión de la modelo, algo que incluso confirmó su abogado Martín Francolino que reclamará que la cuota alimentaria mensual del pequeño Salvador pase de 50 mil a 700 mil pesos mensuales. "Hasta ahora, tenía que pagar 50 mil pesos de alimentos y la mitad del alquiler del lugar donde vivían; la mitad de los impuestos y la obra social de la criatura. Ahora paga los 50 mil de los alimentos y el resto se lo queda él”, sostuvo el letrado.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Según había explicado días atrás, Naselli debe pagar la mitad de los 1.750 dólares al mes de los alquileres, de la medicina prepaga y los impuestos de la modelo. Algo que, explicó, no cumple desde que abandonó el país para regresar a Estados Unidos. “La Justicia dijo que se lo tiene que depositar a Vicky, pero se lo guarda en el bolsillo”, remarcó.

Lee más | Vicky Xipolitakis afirma que su ex la "obligó" a abandonar su carrera: cuántos millones le reclama

En la demanda que presentará, el abogado asegura que Salvador “tiene que tener el mismo ritmo de vida que cuando (Vicky y Naselli) estaban casados”. "Voy a presentar la guarda personal para que le quede absolutamente la tenencia, después el régimen de visitas y, en última instancia, la liquidación de bienes”, contó sobre los pasos a seguir que dará en la justicia.