"A Gustavo le dolía no tener el afecto de los chicos": las revelaciones de un amigo del ex de Ricardo Fort

A medida que pasan los días siguen apareciendo nuevos testimonios entorno al suicidio de Gustavo Martínez, ex pareja y tutor de los hijos de Ricardo Fort, quien en las últimas semanas experimentaba un cuadro severo de depresión como consecuencia, según sostuvieron algunos testigos, de el Alzheimer que sufría; pero también fruto de la relación distante con los hijos del empresario, Felipe y Marta.

En ese sentido, recientemente rompió el silencio otro de los amigos cercanos que supo tener Fort en vida, Guillermo Arregui, quien contó que desde hacía tiempo había una creciente indiferencia afectiva entre los hijos del mediático y Martínez.

"A Gustavo le dolía no tener el afecto de los chicos", dijo Arregui en declaraciones televisivas, dando por confirmando que la relación entre Martínez y los mellizos Fort no era la mejor. Sorprendidos por las declaraciones, le preguntaron: "¿La familia quería que los chicos se criaran de manera diferente?".

A lo que Arregui contestó: "No, Ricardo eligió eso para los chicos. (La familia) interactuó para que las dos, o tres, personas cercanas a la familia dieran vuelta las cosas como se dieron. Sino, Gustavo hubiera tenido mucha más titularidad y protagonismo".

"Al final, Gustavo no estaba contento. Él sentía que los chicos se les habían dado la vuelta. Que no era el mismo afecto, que no eran las mismas personas con las que arrancó", sentenció mostrándose angustiado por la muerte de su amigo.

Las declaraciones de Arregui sucedieron después de que los mellizos Fort viajaron a Miami junto a su histórica niñera y encargada de los negocios de la familia en Miami, Marisa López. El encargado de dar cuenta esta información fue el periodista Pampito mediante su cuenta de Twitter. “Ahora Marta y Felipe Fort viajando a Miami. Los acompaña Marisa López, su niñera. Ellos viajan en business y la niñera, en economy”, escribió el periodista.

Tras el suicidio de Martinez, López -según explican en el entorno familiar- resultó ser un apoyo fundamental para los chicos, a quienes cuida y acompaña desde el día en el que nacieron. En el entierro de la ex pareja del empresario chocolatero, Marisa rompió el silencio en diálogo América TV.

"Yo voy a estar bien por los chicos. ¿Sí?", dijo en un primer momento. Ante las consultas del cronista, la mujer añadió: "La verdad que es duro para todos”. "Es una muerte violenta, y el tema y el problema, ¿sabés qué es? El castigo a los chiquitos. Está todo el mundo equivocado", remarcó. Y cerró: "Están todos equivocados”.

Un dato no menor es que los hermanos Fort tienen pensando pasar un tiempo en Miami junto a una de las personas más cercanas que tuvo su padre a lo largo de su vida y que cultivó una gran relación con ellos también. Se trata de Gabriel Rydz, también ex pareja e Fort y uno de los que lo apoyó cuando el “Comandante” abandonó la Argentina en búsqueda de poder concretar su sueño de ser un estrella en el mundo artístico.

Rydz les propuso a Felipe y a Marta que festejen su cumpleaños en Los Ángeles, en la Costa Oeste del mencionado país del norte. Sin embargo aún no se decidieron sobre eso.

El viaje también tiene otro propósito. Estar lejos de la catarata de rumores en torno a las peleas que los mellizos tenían con su tutor antes de su suicido. Esas versiones llegaron a un punto tal de que en las últimas horas amigos de la familia Fort aseguraron que Felipe y Marta asistieron al velorio y entierro por sugerencia más que por algo que realmente quisieran hacer.