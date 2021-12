A horas de su final, siguen las internas en LAM: ahora una panelista liquidó a una ex angelita

Desde la semana que viene las mañana de El Trece tendrá como principal protagonista a El Zorro, el histórico héroe de antifaz y capa negra que con su espada defiende a los indefensos de las garras de los colonos españoles en la vieja California. Pero sus enfrentamientos será un juego de nenes en comparación con las peleas que protagonizaban las panelistas de Los Ángeles de la Mañana.

Después de seis años al aire y luego de internas entre la productora Mandarina, de Mariano Chihade, y las autoridades del canal de Constitución, el programa llega a su fin. En ese sentido, mientras Ángel de Brito se prepara para un nuevo proyecto en otra emisora (puede ser América o Telefe) junto a Yanina Latorre, las internas de LAM siguen a la orden del día. A solo 24 horas de su final, una panelista salió a liquidar a una ex angelita.

¿De quién se trata? Bueno, tras el paso de más de 70 panelistas, Mariana Brey se encargó de hacer un repaso de la mayoría. Y en una entrevista radial, dijo que su preferida es Andrea Taboada, con quien había trabajado durante una década en Bien de Verano, el programa que De Brito conducía en Magazine.

Apenas le consultaron, dijo que su mejor compañera es Andrea. “Tengo mucha confianza con ella, la conozco hace mucho. Si elijo, la tengo que elegir y con Ángel también porque somos una comunidad. De todas las chicas es a la que más conozco, nos atraviesa la vida”.

Pero enseguida le preguntaron por la compañera más difícil y fulminó a una que pasó hace unos años. En el mismo sentido, Latorre había liquidado a otra durante su mini homenaje en LAM. La semana pasada, cuando le hicieron la gran pregunta: “Quién fue tu peor compañera, Yanina?”. No tuvo dudas. Hubo una milésima de segundo de silencio y Latorre se encargó de liquidar a una ex panelista: “ES la peor de todas. Por ahí con otras me llevé mal y no las quiero ni un poquito, pero ella es todo lo que no quiero".

Entonces, explicó que durante los meses que Pazos formó parte de LAM, los enfrentamientos eran diarios tanto adelante de la pantalla como afuera. Y que había creado diversos conflictos internos para desestabilizar al equipo. "Nancy es nefasta, mentirosa, falsa feminista”.

Y apuntó con dureza: “Es feminista mentirosa porque dice que defiende a las mujeres pero después te ataca diciéndote que no sabés hacer nada, que sos una inútil, que no servís. Un desastre realmente. Es muy feo trabajar con alguien así. Es alguien que no daba ganas de compartir el espacio".

Enseguida contó una anécdota que vivió con la ex esposa de Diego Santilli para graficar los problemas que vivieron. “una vez, con Andrea Taboada y ella estábamos hablando de no cuestiones familiares”, comenzó diciendo Latorre.

Y completó: “Y ella le salió a Andrea con que no podía hablar del tema porque no tenía hijos. Hacía cosas así, ¿entendés? Cosas de mala". Entonces Taboada agregó: "Ella dijo eso para hacer daño sin saber ni conocer mi historia". Para finalizar, De Brito agregó: "Si la gente no pudiera hablar de lo que no hizo, ella no podría hablar de éxitos".

En tanto, Brey afirmó sobre la peor compañera: “Yo tengo la particularidad de que en general me llevo bien, trabajo para llevarme bien y evito llevarme mal. Tengo esa habilidad. Pero la que se fue peor del grupo fue Evelyn (Von Brocke), en su momento lo contamos públicamente”.

Y continuó: “No tiene que ver con que sea buena o mala compañera, no soy quién para juzgarla. Lo lindo de trabajar en un grupo es la confianza. Cuando vos ganás confianza, y sos de confiar, eso no tiene precio. Tenemos un grupo de WhatsApp donde se puede hablar libremente de todo, porque sabés que no hay traición. Y tal vez eso, a mí lo que más me cuesta de cualquier compañera es no encontrar la confianza”.

Entonces rememoró los motivos de la salida de Von Brocke: “Ella se termina yendo porque tuvo una interna pública con Yanina Latorre, pero venia acumulando distintas situaciones, que hicieron que nunca pudiera entrar del todo en el grupo. Quedar excluida no debe ser agradable. Hay gente que está acostumbrada y no le importa, pero yo no podría trabajar en un grupo que me excluyeran”.

Y finalizó sobre su futuro laboral: “Tengo que pensar que algo bueno está por venir, no sabemos dónde iremos pero lo que importa es que es el principio de un nuevo camino”.