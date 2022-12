A Julieta de Gran Hermano le salió un grano y se quebró: los otros "dramas" que vivió en la casa

Algo inusual en la casa de Gran Hermano: una de las jugadoras está viviendo un dramático momento y necesita de sus hermanitos para que la ayuden. Ellos le dan consejos, la tratan de consolar y la acompañan en el sentimiento. Otros, no tanto.

En las últimas horas, los seguidores del programa estuvieron pendientes de un problema que perjudicó la salud mental y estética de Julieta, quién se paseaba medio caiducha, llorisqueando y con una curita en la frente por todos los rincones. Volcados en Twitter, los diferentes usuarios empezaron a especular con que estaba lastimada pero, como era de esperarse por su característica impaciencia y poca tolerancia con los retoques en su imagen personal, la joven demostró el motivo. Con pasta de dientes en el lugar del tercer ojo, la hermanita empezó a desfilar por la casa. Es que tenía un grano "enorme" y "desde hace cuatro días".

Este angustiante momento para la hermanita fue compartido por Santiago del Moro, conductor del programa, antes de mostrar a quienes nominó. Catalina le dijo que "no se ponga pasta dental porque hace mal" y que se deje de mirar al espejo. Romina le gritó que "por tocarse le van a salir cinco granos". Agustín afirmó convencido que "no tenía nada" pero después agregó que "estaba más chico que antes". Alfa le aseguró que tenía que ponerse pasta de dientes "para que se le seque", pero que "haga lo que quiera". Ella, totalmente desanimada, solo se miraba en el espejo de la cocina como si el mundo se le hubiera venido abajo. "Es muy feo, lo odio", refunfuñó.

También pasó que Nacho se colgó mirando su incipiente forúnculo y dijo “es más grande de lo que parece”. Y, Marcos que siempre está coqueteando con la influencer, decidió tocarlo y se llevó una sorpresa: “¡Me pinchó, bol...!”. Harta de la situación de malestar de esta semana y de que nadie pudiera darle una respuesta clara sobre cómo resolver este problema, decidió ponerle humor a la situación y bautizar la imperfección en su piel con el nombre de "Javier".

A esta jugadora, un grano le complicó su estadía pero, ¿fue el único problema que tuvo?

Los dramones de Julieta Poggio

Definitivamente noviembre fue un mes muy angustiante para una de las participantes más queridas de la mansión. Su salud mental dependía de detalles estéticos que la convirtieron en toda una drama queen. Cabe recordar cuando, a principios de mes lloraba de un lado para otro desconsolada porque su pollera mini de cuero blanca, valuada en 20 mil pesos, se había ensuciado y no podía arreglar la mancha porque "no salía con nada". Si bien pudo sortear el inconveniente, no quedó como antes. Ella lo festejó pero el momento fue muy agobiante para ella.

Una semanas después, tuvo otro caso: el Ceja Gate. Se depiló las cejas y una le quedó mal. Todo este momento lo vivió frente a sus compañeras de cuarto. "Me corté mucho los pelos con el alicate", gritó a Daniela tan fuerte que ésta, que estaba cantando "Colgando en tus manos" de Carlos Baute, interrumpió su karaoke para ver el incidente. Quienes estaban en el cuarto se empezaron a reír de la exagerada reacción pero Julieta que verdaderamente sufría por su retoque. "¿Por qué hice eso? ¿Por qué?", preguntaba chillando mientras se la trataba de arreglar con un rimel de pestañas.