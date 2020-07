A Karina Jelinek la echaron del grupo familiar por culpa de Yanina Latorre: "¡Estoy indignada!"

Yanina Latorre se convirtió en tendencia en las redes sociales este lunes, luego de que cientos de internautas la acusaran de "sacar del closet" a Karina Jelinek sin su consentimiento.

Días atrás, la panelista había dado a conocer que la modelo estaría de novia con su representante, Flor Parise, con quien convive desde hace un tiempo. A pesar de esto, Karina sostuvo que estaba "soltera".

Furiosa, la “angelita” compartió un fuerte descargo contra todos aquellos que salieron a cuestionarla por su información: "Deja de ser privado cuando lo publicás. Cuando hacés vivos Así como contamos miles de romances. No gastes tu tiempo. Ellos son los imbéciles. No entiendo cuál es el problema de estar en pareja con alguien, ¿no? Atrasan inútiles", sostuvo.

Y sumó: "No les da, atrasan. Leer 'salir del closet'. Me dan lástima. Son ignorantes y patéticos". Pero lo cierto es que los dichos de Yanina repercutieron directamente en la vida privada de la participante del Cantando 2020.

Según remarcó la ex de Leonardo Fariña a raíz de su supuesto noviazgo, fue eliminada del grupo de WhatsApp que comparte con su familia.

En concreto, la morocha escribió un doloroso mensaje dirigido su hermana: “Gracias por bloquearme, herma, y sacarme del grupo familiar. Lamentablemente no soy lo que querés que sea ni puedo manejar lo que sale de mí en las noticias, imposible... Igual te quiero".

Al final del mensaje incluyó un sugestivo hashtag (#) que decía "Nada es lo que parece".

Por esta razón, dirigió todo su arsenal contra Yanina, primero a través de un tuit y luego durante una entrevista que le brindó a Nosotros a la mañana.

"¡Estoy indignada! Que se meta así en mi intimidad Yanina Latorre... siempre me cayó bien. Encima dijo que por esto ahora tendré previa en Cantando. Siempre tuve buenas previas en Bailando y Cantando, fui la pionera”, dijo.

Y en ese sentido, se lamentó por el bloqueo de una de sus hermanas: “Me da bronca, porque nunca dije que tenía novio, novia o amigovio. Nada, soy soltera y sigo así, por ahora. Dicen cualquier noticia sin verificar y eso muchas veces me trae problemas, yo no me meto con nadie”.

“No me sorprende que Yanina Latorre diga lo que diga. Ya nada me sorprende de ella. De hecho cuando me la cruzo en persona me dice ‘ay, amor, ¿cómo estás? Sos lo más’. Pero después, habla de mi vida privada sin preguntar ni ratificar la información”, agregó.

Finalmente, Karina aclaró que nadie le consultó sobre la veracidad de la información antes de hacerla pública.

“No me pregunta si es o no verdad. Y es un tema de respeto también. Que me pregunte para decir una información real. Y si fuera así, que tenga un novio o una novia, ¿cuál es el problema? Es mi vida personal y no me gusta andar ventilándola”, cerró, visiblemente indignada y molesta con Yanina.