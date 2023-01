"A la 'China' la...": la venganza de Paula Chaves contra Zaira Nara por, ¿robarle al ex?

La venganza es un plato que se sirve frío. Después de recibir el 2023 en México junto a Rusherking, Eugenia "la China" Suárez recibió a la distancia el centro que su otrora amiga -devenida en enemiga pública por el affaire con Mauro Icardi- Paula Chaves le dedicó, después de enterarse por los medios que Zaira Nara blanqueó su relación con Facundo Pieres.

"Está todo más que bien. No quiero decir nada, porque después lo leo (en los portales) y digo: '¿Para qué hablé?'", fue la primera respuesta que tuvo la modelo, cuando la madrina de una de sus hijas aún no se había mostrado en público con el polista. "Fue hace muchos años (su relación con Pieres), ya está... Hace mucho que estoy en el medio de situaciones que me incomodan y no me gusta y no son temas míos en realidad. Entonces como que prefiero no opinar", sumó.

Después de que su marido, Pedro Alfonso, la rescatara en vivo y diera por terminado el tema al recordar que la hermana de Wanda es la madrina de su hija menor, los medios se hicieron eco de la primera salida pública de Zaira con el polista en las playas de Punta del Este. Una vez más, Paula dio otra entrevista en la que, por primera vez en mucho tiempo, habló de su relación actual y de su pelea con Suárez.

"Está todo bien", aclaró de inmediato, al tiempo que señaló que se la cruzó semanas atrás en un evento. "Hace poquito estuvimos en un evento. Eso no quiere decir que haya pasado algo, sino que la vida te va separando también. Y te va uniendo en otros momentos", reforzó, en un mano a mano con Ángel de Brito. "Las relaciones van cambiando. Nos pasa a todos. En la vida en general, uno va creciendo y las relaciones... donde te pegás más. Después, sin que pase nada, también nos separamos un montón", explicó, pese a que fue el propio entorno de Zaira el que se encargó de filtrar en los medios la dura pelea que Chaves mantuvo con Suárez cuando Wanda le envió las capturas de los mensajes con Icardi.

Fue en ese encuentro, en la casa de la "China", que la modelo no sólo le recriminó que se haya acostado con el futbolista, sino que además le espetó un doloroso: "Sos un sorete de persona". Pero, con el diario del lunes, la también conductora parece haber decidido cambiar de bando y volver a reconfigurar sus "lealtades".

"Todo va modificándose. Los viajes, las parejas, los trabajos hacen que te hables más o te hables menos. Yo a Eugenia la quiero un montón. A la 'China' la quiero un montón", disparó para sorpresa del conductor, quien no dudó en preguntarle por la furiosa pelea que mantuvieron a puertas cerradas sólo días después de que se hiciera público el "Icardi-Gate".

Paula recogió el guante, aunque optó por no dar mayores detalles. "En algún momento cuando tenga ganas y esté entera a nivel emocional diré cómo fue todo. Pero la verdad que ahora no me interesa seguir diciendo en notas para que del otro lado se diga: 'Me quedé con el círculo íntimo que en realidad me importaba'. Y caigo yo siempre en esa foto, como si yo fuera ese círculo íntimo. Nunca fui del círculo íntimo de la China. No voy a hablar más, no quiero dar ningún tipo de título". Tarde, Paulita. Tarde.