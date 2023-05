"A la gilada, ni cabida": la guerra y desesperación de los ex GH por entrar al Bailando

El fenómeno que fue la última edición de Gran Hermano dejó muchos heridos entre sus ex participantes. Es que si bien hubo personajes entrañables que, sin haber ganado, se metieron en el corazón del público, como Walter "Alfa" Santiago y Tomás Holder, hubo otros que quedaron para siempre en el podio de jugadores decadentes, por sus actitudes durante su estadía en la casa, sus declaraciones posteriores y hasta las peleas que protagonizaron tras su salida.

El ejemplo perfecto de esto es el taxista Juan Reverdito, un personaje que se transformó en uno de los más cuestionados de la televisión argentina por sus pedidos y súplicas de pantalla, canjes, dinero y trabajo. En esta cruzada por transformarse en el más dramático de los ex GH, Reverdito sigue apelando a golpes bajos, al igual que cuando era jugador del reality, para mantenerse activo y con chances de vivir sin trabajar. El último fue uno que desató una guerra de pasacalles con otros ex compañeros, el cordobés Maxi Giudici y su pareja Juliana Díaz, quienes aparentemente andan en la misma que él, de vivir lo más alejado a una pala que se pueda.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La situación es bastante simple. En las puertas de América TV comenzaron a desplegarse pasacalles pidiéndole directamente a Marcelo Hugo Tinelli que los llame para participar en la próxima edición de Bailando por un Sueño que, al igual que el conductor, se mudó de pantalla y ya no estará en El Trece, como en los últimos años.

"Tinelli: llevame al Bailando, ¡no puede faltar un cuervo en la pista! ¡Hacelo por los colores del Ciclón! #JuanReverdito", dice el pasacalle que quedó sobre la calle Fitz Roy, y el cual claramente tiene el nombre y apellido de quien sería su autor.

El llamado de atención al conductor, apelando al club de sus amores, para lograr tener algo de pantalla en el reality que saldrá próximamente por América, en el cual se confirmaron otros ex GH como Constanza "Coti" Romero y el mismísimo Holder, es la última que hace. Y además de tener su firma, también tiene su estilo de jugador sucio, el mismo que demostró cuando encabezó a Los Monitos en GH. Es que, detrás del pasacalle de Reverdito, quedó otro que pedía por Maximiliano y Juliana. La guerra de pasacalles hasta tuvo una aclaración por parte del taxista, quien subió un video a sus redes despegándose del pedido y el cartel que quedó con su nombre frente a la señal televisiva.

"Quiero aclarar algo: con el tema del pasacalle, yo no mandé a poner nada. Y en segundo lugar, no sé quién lo puso, y si taparon algún pasacalle, no es mi problema. Así que, a la gilada, sin cabida. Yo me estoy preocupando por mí, no colgándome de una don nadie. Le mando un besito en la frente", declaró Reverdito en un video estilo selfie que subió a sus redes sociales.

Lo cierto es que después de eso, la Pipi, como se la apoda a Juliana, escribió en su Twitter una frase sobre su ex compañero: "Pobre loco, ni intentando es buena leche". La santafesina tiene su objetivo de ser parte del reality y es por eso que sus fanáticos y fanáticas llevan adelante una campaña para que ella se sume al Bailando, algo que hasta el mismísimo Tinelli pudo leer en vivo para LAM mientras hacía un móvil.

Al mismo tiempo, Juliana etiquetó al conductor en sucesivas oportunidades para que la tenga en cuenta y hasta lo comparte en sus redes cada vez que puede. Es un hecho que Reverdito volvió a mostrar la madera con la que está hecho. Deslealtades, malas actitudes y hasta tirar la piedra y esconder la mano, como cuando era el más repudiado de GH.

Cabe recordar que la necesidad de vivir sin trabajar de este hombre es tan grande que hace algunos días anunció que comenzará a vender contenido erótico para hacer algún dinero extra. "Lo voy a hacer. Mi novia la semana pasada me dijo: ‘Si querés hacerlo, hacelo’. Así que sí, porque necesito plata", confesó el taxista en Estamos a tiempo extra. "Necesito plata. Es aprovechar, para mí es todo nuevo, entonces algo bueno voy a sacar de todo esto", sentenció.