¡A laburar! Condenaron a Charlotte y Axel Caniggia a prisión en suspenso por “lesiones y amenazas”

Este jueves se dio a conocer el fallo del juicio contra Alexander y Charlotte Caniggia, que se estaba llevando a cabo en Córdoba, por un escándalo que los "mellizos" protagonizaron en un boliche de Villa Carlos Paz, en 2017. "La Justicia decidió condenar a Alexander por amenazas, seis meses de prisión en suspenso, fijar domicilio por dos años y acreditar trabajo, 80 horas de tarea comunitaria”, informó Pablo Layus, quien también había quedado involucrado en aquella polémica.

La justicia también declaró culpable a Charlotte y la condenó a “un mes de prisión suspenso, dos años de fijar domicilio, acreditar trabajo, no cometer delitos y 60 horas de trabajo comunitario”. La fiscal, Mercedes Balestrini, había solicitado cinco meses de cárcel condicional para la hija de Mariana Nannis, un año y cuatro meses de prisión en suspenso para su hermano y dos años y cuatro meses de cárcel para el mánager de ambos, Fabián Alberto Esperón.

Todo sucedió durante los festejos por el cumpleaños de los mellizos en el boliche Keops en Villa Carlos Paz, el 16 de febrero de 2017, a las 5 de la madrugada. Según habían relatado por entonces, el hijo de Claudio Paul Caniggia presenció un hecho violento entre Charlotte y Loan, por entonces el novio de su hermana, lo que derivó en una pelea en la que quedaron involucrados periodistas, entre ellos el propio Layus, y la seguridad del boliche.

Resulta que Marcelo Heredia, uno de los hombres de seguridad de Keops durante aquella violenta madrugada, acusó a Alexander de haber querido “matarlo” durante los festejos. “Estamos intentando realizar un cambio de carátula, ya que la verdadera intención que tenía el señor Caniggia no era, simplemente, producirle unas lesiones leves al señor Heredia”, había dicho por aquel entonces el defensor de Heredia.

En aquel momento, el letrado señaló que el hijo del ex jugador de la selección fue mucho más allá y quiso “arrojar a Herrera hacia el vacío, al mismo tiempo que le decía 'te voy a matar, te voy a matar', explicó y agregó que el castigo que podría caberle al músico si se modifica la carátula sería de una pena de 8 a 25 años. Según Heredia, Alex lo empujó y presionó a la altura del tórax, causándole escoriaciones en antebrazos y manos.

Para defenderse de estas acusaciones, el hijo de Nannis había usado sus redes sociales para publicar unas fotos que dejaban en evidencia los golpes que recibieron su hermana, por parte de Loan, y él aquella noche. “Así me patearon los custodios del boliche el día de mi cumpleaños”, escribió. En las imágenes se podía ver la pierna izquierda del excéntrico mediático luciendo un hematoma y el golpe que acusa haber recibido por parte de los custodios del boliche.

Pablo Layus, que para entonces cubría la temporada de verano para América TV, estaba en ese lugar e intentó grabar el violento episodio con su teléfono, pero Esperón lo empujó y Charlotte le rompió el dispositivo en su afán de que las imágenes no trascendieran en los medios. “Es una causa imbécil, una causa inútil, no hubo nada. No va a haber condena porque nadie hizo nada, es una causa que ni fu ni fa. Nos hacen venir por cholulaje de la Justicia de Córdoba", disparó Alex días atrás.

Mientras que Layus usó su página para reflexionar sobre la causa: “Es la primera vez que los hermanos la hacen y no queda en solo títulos periodísticos, esta vez tuvieron que someterse a derecho, sentarse en el banco de los acusados y escuchar muchas veces que se habían equivocado. Tal vez quedará pendiente las disculpas correspondientes. En mí caso las sigo esperando y más aún, luego de escuchar al abogado defensor argumentar que viole la intimidad de los chicos al grabar con mi celular un episodio de violencia que hubiera terminado distinto si no hubiera estado presente”.

En su descargo, Layus diferenció a Charlotte de su hermano y concluyó: “No me arrepiento de haber apoyado miles de veces a Charlotte en sus peleas con Loan. Con mí propia mujer hablamos muchas veces con ella y pese a que ya me había roto el celular, siempre la vi como una niña sola y mal acompañada. Y en este caso no es la excepción, sigue sola. Su representante, que siempre se jacto de ser su consejero, no la acompaño con su rol. Esto hubiera terminado con el pedido de disculpas correspondiente que sigo esperando. Creo que ya se demostró que no es gratis agredir a nadie, romper un bien de otro, amenazar y seguir sonriendo ante las cámaras como si nada hubiera ocurrido”.