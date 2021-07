¡A laburar! Patricio Giménez fue confirmado en Masterchef Celebrity: "Tengo una inquietud especial con la cocina"

Durante la pandemia, Patricio Giménez, el hermano de Susana Giménez, cobró gran notoriedad. Esto no solo se debió a que el músico se transformó en una suerte de vocero oficial de la diva mientras ella estuvo internada por un fuerte cuadro de coronavirus, sino que en el último año y medio fue el protagonista de un gran número de polémicas que le valieron más de una crítica en las redes sociales.

Sin ir más lejos, aún son varios los internautas que recuerdan como Patricio rompió un billete de mil pesos para demostrar que, según él, no vale nada mientras vivía en la lujosa estancia de La Mary que tiene La Su en Punta del Este. Vale aclarar que lo hizo como una forma de cuestiona al gobierno argentino mientras vivía a costa de su hermana en Uruguay.

Pero parece que las cosas comenzaron a cambiar en la vida del músico y, aparentemente, comenzará a ganarse el pan de cada día. Y es que Patricio fue seleccionado para ser parte de la versión uruguaya de MasterChef Celebrity, la cual contará con la participación de varios argentinos. “Masterchef es un programa muy importante de Uruguay y del mundo, y siempre tuve una inquietud especial con la cocina", contó.

Del reality también participarán Vanina Escudero, quien está instalada allí junto a sus dos hijos y su marido, el humorista uruguayo Álvaro "Waldo" Navia, la cantante de tango Mónica Navarro y el humorista, Sebastián Almada, entre otros. "Si bien no soy profesional ni mucho menos, es un universo que siempre me atrajo y ha estado maridado con mi música, porque cuando hago un show el público también viene a comer”, dijo Patricio.

En diálogo con El País, resaltó que la cocina le atrae y aclaró que actualmente está viviendo en un hotel. "Tengo la suerte de tener amigos que me ayudan a aprender y tengo la desventaja de estar viviendo en un hotel, y si bien me prestan la cocina no es lo mismo a estar en tu casa cocinando tranquilo. Así que con las virtudes y dificultades acepté el desafío”, agregó el músico que comenzó a practicar para cuando deba presentarse a la primera instancia.

En septiembre del año pasado, Tomasa, la mujer que se encargaba de los quehaceres de la chacra que tiene Susana en Punta del Este y que trabajaba en la propiedad desde hace más de 10 años fue despedida luego de mantener una fuerte discusión con el cantante. Según había contado la mujer, Patricio le recriminó "¿Qué pasa que no levantás la ropa de mi cuarto? Vos me tenés que tratar como a mi hermana", a lo que ella le respondió: "Pero a mí me paga su hermana, no usted'". "Me encaró muy soberbio porque no había retirado la ropa para lavar y después muy molesto porque no le había preguntando qué quería comer, como solía hacer con Susana", había explicado Tomasa.

La mucama, quien es además la hermana de Nancy, la cocinera de Susana que en ese momento tuvo que tomarse licencia médica tras ser operada de la columna, había revelado que fue Patricio quien la echó: "Me dijo que si quería que me fuera. Fue lo que hice. Hacía 10 años que trabajaba con la señora Susana y me siento muy mal. Pero los empleados domésticos tenemos nuestros derechos, entre ellos, no dejarnos basurear".