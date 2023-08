A Lali la tildaron de "zurda e ignorante" y ella contraatacó: "Es triste votar por un anti-derecho"

Con más del 97% de las mesas escrutadas, los números posicionaron a Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), por encima del resto en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), con el 30,04 % (7.116.352 votos), lo que generó una catarata de comentarios, a favor y en contra, de varias personalidades del país a través de las redes sociales.

Pero entre los numerosos comentarios de los famosos que salieron a cuestionar las políticas del libertario, se destacó el de Lali Espósito. La cantante acudió a su cuenta de Twitter pasadas las once de la noche del domingo para señalar lo "peligroso" y "triste" que sería un país gobernado por el candidato de La Libertad Avanza, lo que generó un gran repudio de parte de los internautas. "Peligroso es cualquier cambio, pero triste es la gente que muere de hambre"; "Triste es que te maten por un celular"; "Peligroso es vivir con 120% de inflación Lali, dale" o "Peligro hay en la calle cuanto te rompen a tiros por un celular", fueron algunos de los comentarios que recibió la artista.

Otros usuarios dejaron de lado las sutilezas y decidieron insultar a la actriz por dar públicamente su opinión. "Peligrosa sos vos con el micrófono"; "Temblá, zurda" o "ignorante y peligrosa", fueron otros de los desubicados mensajes que decoraron los comentarios de la publicación hecha por Lali. Lo cierto es que después de algunas horas de sueño, la ex Casi Ángeles redobló la apuesta y volvió a usar su cuenta personal de Twitter para publicar un extenso descargo contra sus haters. Además, profundizó su opinión política y definió a Milei como un "anti-derecho". "Para mi es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino", remarcó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En su descargo, Lali aseguró que no la puso mal que la "bardeen" por considerar peligroso y triste la victoria parcial de Milei en las PASO. "No me pone para nada mal que me ´bardeen´ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ´otro bando´ y del único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos", afirmó.

Y concluyó: "Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio. Es lo más ´cómodo´, pero no soy así. Para mi es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada, no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos".

En la interna de Juntos por el Cambio (JxC), la precandidata Patricia Bullrich le ganó la pulseada a Horacio Rodríguez Larreta y, con la sumatoria de votos de ambos, ese espacio político quedó posicionado en un segundo lugar, con el 28,27% (6.698.029). En tercer lugar quedó Unión por la Patria (UxP), que reunió el 27,27% (6.460.689) de los votos entre su precandidato ganador, el ministro Sergio Massa, y el dirigente Juan Grabois.

Así lo consignan los cómputos oficiales escrutado ya el 97,39% de las mesas electorales en todo el país. El escaso margen entre las tres propuestas más votadas abre un escenario de paridad entre tres tercios, de cara a las elecciones Generales del 22 de octubre. Para la primera vuelta quedaron también habilitados a participar Hacemos Por Nuestro País, con la fórmula Juan Schiaretti-Florencio Randazzo, que quedó en un alejado cuarto lugar, con el 3,83% de los votos.

También quedó habilitado el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, que se ubicó en el quinto puesto con el 2,65% de los sufragios, obtenidos por la precandidata triunfadora en la interna, Myriam Bregman, y su competidor Nicolás del Caño. En la provincia de Buenos Aires, en tanto, el gobernador Axel Kicillof, consiguió en su distrito la mayor cantidad de votos para renovar su mandato, al alcanzar los 36,41%. UxP se impuso también en Catamarca, Chaco, Formosa y Santiago del Estero, y JxC lo hizo en CABA, Entre Ríos y Corrientes. Milei sorprendió al imponerse como candidato en varias provincias: entre ellas Córdoba y Santa Fe, que tienen el mayor peso electoral del país luego de la provincia gobernada por Kicillof.