¡A lo Pampita y Macedo! La ex de Facundo Pieres se cruzó con Zaira en Punta: “¡No me dan las fechas!”

Abril de 2022. Los rumores de separación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen cobran cada vez más fuerza. La conductora no le perdona que haya sido el cómplice de Mauro Icardi durante el affaire en París con su amiga Eugenia Suárez que finalizó con la separación del futbolista y su hermana Wanda Nara. En el medio de esa crisis, un hombre aparece en la vida de la modelo: el polista Facundo Pieres. Se encuentran en una fiesta de amigos en común. Hay química. Charlan por WhatsApp y se ven a solas. Nace otro rumor: el romance de Zaira y Pieres. Lo niegan. Recién en diciembre podrán confirmar su noviazgo. En el medo nace un escándalo.

Es que, aunque lo nieguen, ambos estaban en pareja cuando tuvieron su primer affaire. Mientras Zaira todavía seguía en una nebulosa con Von Plessen, el polista todavía vivía con Agustina Wernicke, su pareja desde 2010, con quien se casó en 2014 y tuvo dos hijos. Aunque estaban en crisis, la separación parecía lejana. Ambas trataban de pelear para salir adelante y se dieron una segunda oportunidad. La relación de Zaira y Pieres había durado tres meses. Pero en octubre él decidió abandonar el hogar familiar en Nordelta.

A pocas cuadras de ahí, en ese mismo mes, en otra mansión, Von Plessen se iba de la casa que compartió durante años con Zaira. El terreno estaba listo para que Nara y Pieres se dieran una segunda oportunidad. Y así sucedió. Pero aún faltaban algunas cuestiones de fondo. Sobre todo en lo que tiene que ver con el tiempo de “duelo” entre una pareja y la otra. Aunque ambos llevaban bastante tiempo manteniendo encuentros secretos, siempre optaban por el silencio en torno a sus amigos.

Y Paula Chaves era una de las claves en esta relación. Es que ella es la mejor amiga de Zaira pero también es una ex novia de Facundo. Entonces eso era un escollo en el blanqueo del noviazgo. Además de ocultar de la vista pública, la modelo antes tenía que hablar con la esposa de Pedro Alfonso para contarle que se había enamorado de uno de sus ex. Cuando se lo contó fue un shock. Pero no le quedó otra que aceptarlo. Esa relación había sido hacía muchos años.

Finalmente, el blanqueo hace pocos días en Punta del Este durante un evento de uno de los hoteles más lujosos de Uruguay. Estuvieron todas las estrellas argentinas, desde Susana Giménez a Marcelo Tinelli. Como Zaira estaba instalada en una de las habitaciones de ese hotel, debió estar presente. En tanto, a Pieres le pagaron algunos miles de dólares para ir. Así se mostraron por primera vez juntos como pareja.

Un par de días después, Zaira y Facundo sería retratados en José Ignacio, el pueblo ubicado a pocos kilómetros de Punta del Este, y que se convirtió en el lugar más top de Uruguay. Ahí van los multimillonarios pero también las estrellas del jet set. Por supuesto, en una de las playas, la modelo y el polista fueron vistos juntos. También fueron vistos en La Barra, otra zona top, donde él le compró ropa de una prestigiosa marca por varios miles de dólares.

Lo cierto es que a partir de ahí las salidas nocturnas se multiplicaron. Restaurantes carísimos y paradores de moda fueron parte del ritual de la pareja. Hasta que en la noche de Año Nuevo algo cambió. Por una casualidad, la pareja se cruzó con Agustina, la ex de Facundo, y se armó la podrida. Ella le gritó que no lo quería ver en Punta y le dijo que le había metido los cuernos. “¡No me dan las fechas!”, le habría dicho frente a Zaira, que se fue rápido del lugar. La cosa podría haber terminado mal. Según testigos, casi recrean la histórica pelea de Carolina Ardohain e Isabel Macedo en Tequila.