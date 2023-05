¡A lo Violencia Rivas! Yanina Latorre insultó a Callejón: "Te dieron trabajo por chupar p... o cog..."

“Yo soy famosa porque tengo talento y laburo todos los días de mi vida. No fui amante de nadie, no le chupe la pija a nadie, no me dieron ni un panel ni una obra de teatro por coger ni por chupar pijas. Todo me lo gané con talento y sola. Yo no sé si vos podes decir lo mismo”, gritó Yanina Latorre en LAM. La destinataria del mensaje fue María Fernanda Callejón luego la afirmación de la vedette, quién trató a la panelista de falsa y de contar información privada.

En la última emisión de LAM, Latorre dedicó cuatro minutos del programa a agredir a Callejón, ya que la morocha la culpó de ser quien afirmó que estaba divorciada sin su permiso. “Fernanda Callejón tenes un problema con tu vida privada. Vos y yo hablamos de cosas que nunca conté. Tenemos un vínculo hace mucho tiempo, porque vos fuiste muy amiga de Diego cuando eran jóvenes, porque vos fuiste amante, no novia, amante de Cóppola porque él estaba casado. Yo si soy una señora y tengo el culo limpio y me parece que vos no”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

No obstante, agregó: “En un momento salieron rumores tuyos de una separación, salió en todos. los portales, te preguntamos acá varias veces al aire y vos lo negaste. Yo se que vos estabas en un momento complicado y tenías una crisis. A los tres días tu marido, tu ex marido y su escribana, me mandan a mi, Yanina, todos los papeles de que él había pedido el divorcio. Lo mostramos acá y eso te calentó, Reina”.

Por otra parte, Latorre la trató de ir al programa para promocionar un producto alimenticio y opinó: “Bien que agarraste la guita de Satial para venir a hablar de eso a la semana. No se en que te traicione. Nunca conté un secreto tuyo, era data. No me mates a mi como mensajera, mata al que manda el mensaje. Yo no compito con vos ni con nadie. Yo en lo mio soy buena, tengo mi show y mi manera de comunicar”.

En ese momento, Ángel de Brito quiso intervenir pero la esposa de Diego Latorre lo frenó en seco y le exigió: “Dejame terminar”. Acto seguido, y tras la habilitación del conductor del programa, agregó: “Te jode tanto que nosotros pudimos salir adelante en nuestro matrimonio y por ahí vos no”.

Seguido a esto, Latorre aprovechó para agredir al resto de los integrantes del programa en el que está actualmente Callejón, con quienes no simpatiza desde hace mucho, y manifestó: “Acá se terminó el tema. Vos, la pautera chorra de Mengolini, la inútil de Chipi y el vendido de Duggan, me tienen la concha seca. Ahí les di un informe para todos porque soy la genia del contenido. Aprendan a laburar”.

Por último, cuando parecía haber terminado con el monólogo, y acompañada de las palmas de algunas pocas compañeras, aprovechó y apuntó contra Estefi Berardi, quien a diferencia del resto, sí estaba presente en el lugar: “Me tengo que fumar la discusión con Berardi porque no sabe laburar. Vos no me contestes ni te metas conmigo porque vos me cansaste y más que todos . Llamá al abogado, hacé lo que quieras que a vos no te va a ir bien”.