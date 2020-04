A los 72 años falleció la actriz Susana Ortíz, la “malvada” celadora en Chiquititas

En el día de su cumpleaños, había nacido el 30 de abril de 1948, falleció Susana Ortiz a sus 72 años. La recordada y tantas veces elogiada Matilde, la despiadada celadora en la tira Chiquititas, protagonizada por Romina Yan, murió este jueves después de haber permanecido tres largos meses internada, informaron desde las redes sociales de la Asociación Argentina de Actores.

Susana se hizo conocida por su cantidad de interpretaciones en teatro y televisión. Si bien fue su interpretación de Matilde la que la catapultó a la fama entre 1995 y 1996, también compartió elenco con su hijo, Alejo Ortiz, en la serie Verano del ’98: participó además en Rebelde Way, Provócame, Mujeres Asesinas, Botineras y Herederos de una venganza.

La actriz formó parte de exitosos ciclos como Una voz en el teléfono, Mía solo Mía, Grande Pá, Todos los días la misma historia, Compromiso, La cuñada, Socorro quinto año, Esos que dicen amarse, Las comedias de Darío Vittori, Alta comedia. Su hijo acudió a las redes sociales para despedirla y, a su vez, lanzar una fuerte denuncia sobre el cuidado que recibió la actriz.

A través de su cuenta de Instagram, el también actor Alejo Ortiz publicó una foto de Susana junto a un duro descargo: “Hoy es el cumpleaños de Susana Ortiz, no sé si sea feliz o no. Está internada hace 3 meses y medio, quizás podría haber sufrido menos de no haber sido por la irresponsabilidad de algunos médicos y algunas personas de nuestra bendita Obra social”.

Susana se formó en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático y se ganó el aplauso a base de talento y sacrificio: “Lamentamos el fallecimiento de la actriz Susana Ortiz, de extensa y prestigiosa trayectoria en cine, teatro y televisión. En 2009, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación la distinguieron con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable”.