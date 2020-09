A los 74 años murió Lilian Keller, la mamá de Adrián Suar: estaba internada y sufrió un ACV

Lilian Keller, reconocida actriz y madre de Adrián Suar, falleció este miércoles a los 74 años a causa de un ACV. La muerte de la reconocida actriz fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, la cual manifestó su pesar a través de un breve comunicado. "Falleció la actriz Lilian Keller. Realizó trabajos en teatro, televisión y espectáculos musicales", escribieron en su cuenta oficial de Twitter.

Además, el organismo le envió sus condolencias a Adrián, Paul, Jeffrey y Sabrina Kirzner, los hijos que la actriz tuvo fruto de su romance con el cantante lírico Leibele Shwartz.

Keller ya había sufrido otro accidente cerebrovascular hace dos semanas y desde entonces permanecía internada. Sin embargo, en las últimas horas volvió a sufrir otro ACV que terminó con su vida.

A causa de las lógicas restricciones y el protocolo sanitario impuesto por el Ministerio de Salud en medio de la pandemia de coronavirus, al entierro solo irán sus cuatro hijos acompañados de quien fuera su pareja durante los últimos 10 años, el abogado Quique Suárez.

Si bien se alejó de la actuación durante los últimos años, Keller se destacó en obras de teatro y televisión, entre los títulos en los que participó se encuentran: Graciela (1956), Hoy no tuve miedo (2011), Verdad/Consecuencia y Una gran noche (2017), de Mariano Cirigliano.

A pesar de que trabajó en Verdad Consecuencia, en una de las primeras ficciones de Pol-ka, nunca quiso mezclar su trato familiar con el trabajo. Al mismo tiempo, se dedicó a otras actividades, entre ellas la política: mantuvo una estrecha amistad con el ex presidente Carlos Saúl Menem.

De hecho, siempre tuvo palabras de elogio hacia el ex mandatario: "Ser menemista es querer un país que esté feliz, porque él es un hombre que trae felicidad al pueblo. Somos amigos, yo lo quiero con el alma, realmente, y él a mí. En la vida hay que ser leal a lo que uno siente, a lo que uno piensa... Me acerqué mucho más al (ex) presidente Menem cuando él ya no era presidente", había dicho en una nota dada años atrás.