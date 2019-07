A los 75 años, murió el actor holandés Rutger Hauer, el replicante de Blade Runner

El actor holandés Rutger Hauer, famoso por su legendario papel en el filme de ciencia ficción Blade Runner, murió a los 75 años en su hogar a causa de una enfermedad no revelada. Si bien el fallecimiento tuvo lugar el 19 de julio, su familia pidió no revelarlo hasta luego del funeral.

En Blade Runner, bajo la dirección de Ridley Scott y acompañado en los protagónicos por Harrison Ford, Hauer encarnó al replicante Roy Batty de la mano del cual dejó una icónica escena: la de su monólogo final. "Yo he visto cosas que ustedes no creerían. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir", declama en su hora final.

Murió Rutger Hauer, lo despedimos en una de las mejores escenas del cine de todos los tiempos. pic.twitter.com/tPWDwktxu2 — OsVader (@OssVader) July 24, 2019

Además de aquel histórico filme, Hauer participó de alrededor de 200 filmes y dejó otros seis aún por estrenar. Así, por ejemplo, trabajó en Ladyhawke de Richard Donner, Sin City de Robert Rodríguez y Batman Begins de Christopher Nolan.

En 1988, mientras tanto, ganó un Globo de Oro a Mejor actor en una serie, miniserie o película para televisión por su trabajo en el filme televisivo Escape de Sobibor. En 1995, gracias a la película Patria, volvió a ser nominado para el mismo premio. Además, el filme alemán Turkish Delight, el cual protagonizó, fue nominado a un Oscar como Mejor película extranjera.

Además de en largometrajes, Hauer participó en los elencos de varias series, entre ellas Smallville, True Blood y The Last Kingdom. También fue un notorio militante ambientalista y por la lucha contra el SIDA.