A los 86 años falleció Marta, la mamá de Ricardo Fort: cómo fueron sus últimos días

Marta Campa, la mamá del siempre recordado Ricardo Fort, falleció este lunes a los 86 años por causas más ligadas a su edad que a un cuadro en particular, informó su entorno. La mujer estaba internada desde en enero del 2019, debido a una trombosis pulmonar que luego derivó en un ACV. Al principio, estuvo internada durante tres semanas en el Hospital Italiano alrededor en coma farmacológico.

Fue entonces cuando le detectaron un coágulo de sangre alojado en un sector de los pulmones que la obligó a permanecer bajo observación constante y perderse diversos eventos, como el cumpleaños de 15 de su nieta. "Ella tenía marcapasos ya hace varios años y tuvo un paro cardíaco del que no pudo salir”, contó su familia. Cabe destacar que la mujer no podía recibir visitas constantes a causa de los protocolos implementados por la pandemia de coronavirus.

Hasta su internación, Marta siempre se mostró activa. De hecho, participaba de distintos programas de televisión y concurría asiduamente a la fábrica ubicada en el barrio de Almagro. “El secreto es que cuando vos caminas por el mundo y la gente te dice cosas, no hay que absorber la negación de los demás, las malas ondas no van. No podemos vivir de la negación del pasado porque no nos deja vivir el futuro y el presente”, decía.

Actualmente, la abuela de Martita y Felipe se encontraba en el centro de rehabilitación Basilea, en el barrio de Monserrat, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio del que no pudo salir. “Hablaba seguido conmigo, porque todo el tiempo era: ‘Mamá necesito esto, mamá necesito aquello. Yo lo amaba como era, la gente en este país lo amaba, he perdido lo más importante de mi vida. Estoy muy dolida y muy angustiada. Él era un genio, su forma de crear...”, decía Marta sobre Ricardo.

Y agregó: “Él vivió como quiso. A ellos (Jorge y Eduardo) les molestaba que no controlara sus gastos, gastaba muchísimo. Lo querían pero no lo comprendían. Espero que esto que pasó sea una forma de mantenernos unidos”. Marta, que era cantante lírica, había explicado que sus nietos, los mellizos Martita y Felipe, no se quedaron con ella porque como abuela "soy un desastre y ahora no tengo la capacidad para criar a los chicos. Sí, voy a estar cerca de ellos”.

Cantante lírica y de tangos, Martha tardó en aparecer en los medios. Al principio las luces fueron todas para su hijo. Eso sí, una vez que vio la luz de las cámaras, Marta las disfrutó. En parte gracias a su talento para la música, en parte por la exposición full time del bueno de Richard, que la incorporó a su reality. De pronto, la tele naturalizó la presencia de Martha Fort, quien repartió en forma gratuita CD’s de su autoría en el funeral de su hijo para que los fans pudieran atesorarlos.

Desde el entorno familiar advirtieron que no habrá velatorio por tradición familiar y aclararon que la ceremonia en la que se despidió a Ricardo Fort en 2013 fue una excepción. El mediático chocolatero había fallecido el 25 de noviembre de 2013 en La Trinidad de Palermo, luego de que se internara para ser tratado de una fractura femoral, sufrida días antes de su muerte en Miami. El empresario padecía de constantes dolores debido a una lesión en su columna y otra en su rodilla.

Fort falleció debido a un paro cardíaco producto de una hemorragia estomacal. El parte médico había detallado que “se mantuvo clínicamente estable y súbitamente presentó un paro cardiorrespiratorio asociado a una hemorragia masiva en el estómago”. La familia de Ricardo denunció a los profesionales que lo trataron por "mala praxis", pero el resultado de esta extensa batalla legal fue la absolución de los especialistas.