A los 99 años, murió el reconocido actor Max Berliner, el "porteño de Varsovia"

El reconocido actor Max Berliner murió esta madrugada a los 99 años. De origen polaco, hizo toda su carrera en el mundo del cine, la televisión y el teatro en la Argentina. La noticia fue confirmada por su hijo, Daniel Berliner, que lo despidió con una imagen y un cálido texto en las rede sociales. Actuó en decenas de películas y estuvo activo y con proyectos hasta el último día.

Berliner hubiera cumplido 100 años el 23 de octubre. Nacido en Polonia, arribó al país cuando tenía apenas dos años, en 1921. De hecho, se hizo apodar como el “porteño de Varsovia” buena parte de su carrera. Protagonizó y actuó en más de 50 películas, entre ellas La Patagonia Rebelde, Plata Dulce y Los gauchos judíos. En 2018 actuó en El último traje, y en 2017 El otro hermano.

La muerte de Berliner fue confirmada por su hijo Daniel, que en Facebook publicó una foto del reconocido y querido actor con un breve texto: “Hoy solo música!!! Para recordarlo! Ejemplo de vida, así lo recordamos. Max viejo querido mío, y un día nos dejaste”.

A lo largo de su extensa carrera, Berliner actuó en decenas de películas. Además fue director de cine y de teatro. Dirigió Clinton Vs. Hillary (Billary), El Golem y Liturgias. Su último trabajo en televisión había sido en la exitosa serie Graduados, de Telefé, en 2012, aunque son recordadas sus participaciones en Tumberos, Gasoleros, Chiquititas y Hermanos y Detectives.

Casi una década atrás, el actor fue protagonista de una publicidad que le dio una gran visibilidad y que fue furor, sobre todo entre los más jóvenes. El actor se mostraba ágil, haciendo deporte en un parque, promocionando los beneficios de un medicamento contra el reuma. Años más tarde, en 2013, fue distinguido en la Legislatura porteña como Personalidad Destacada de la Cultura por su amplia trayectoria.

Casi un año atrás, en una entrevista Berliner contó que se mantenía vivo porque aún tenía proyectos. “Me siento un pibe de 18 años que quiere seguir trabajando”, contó. E incluso, había dicho que le gustaría “vivir hasta los 120 años”. “Quiero que me vivan ahora, siento el cariño de la gente en las redes sociales y en la calle. A veces, para que no me reconozcan, me tapo con el sombrero en el subte. Me hacen homenajes por mi edad, pero no se dan cuenta de que yo me siento un pibe”, dijo hace un tiempo.

SU PRIMERA OBRA

La primera vez que actuó en una obra de teatro, Max Berliner tenía apenas cinco años. Fue en Inmigrantes, de Sholem Alejiem. El niño debía pararse delante de un barco y decir sólo una palabra en idish. “Me la aprendí y me salió con naturalidad, como todo lo que vino después. Yo nunca hice nada forzado, todo venía de adentro, es hermoso vivir así, haciendo lo que siempre quise”, recordó años atrás en una entrevista con TN.