A María Becerra la vincularon con un jugador de River pero lo negó: “No me inventen novios”

María Becerra es una estrella en el mundo entero y no para de crecer. Sin importar las malas rachas con su ex pareja Rusherking, quien se puso de novio con la China Suárez hace algunas semanas, la joven cantante sigue su camino a la gloria musical. Sin embargo, algunos rumores aseguran que un nuevo amor tocó las puertas de su corazón. Parece que está saliendo con el jugador Julián Álvarez, quien recientemente fue que fue vendido por una suma millonaria al Manchester City.

"La nena de Argentina", es una de las frontman más carismáticas de Latinoamérica y lidera muchos rankings debido a sus exitosas canciones. "Le fue tan bien que logró sacar a Tini Stoessel del primer lugar y todos hoy dentro de la música la quieren a ella", dijeron desde el círculo íntimo de la cantante.

No obstante, últimamente su vida sentimental tomó más notoriedad por las fotos que se conocieron de su ex , a los besos en un boliche con la ex Teen Angels. Recordemos que la separación entre Becerra y Rusher no fue para nada pacifica, sino un verdadero escándalo en las redes sociales, donde ella realizó tweets bastante polémicos, de los que luego se disculpó públicamente.