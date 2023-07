¡A medio vivir! La historia de amor y separación de Ricky Martin y Jwan Yosef

Fueron ocho años de amor y seis de matrimonio entre Ricky Martin y Jwan Yosef. Lo que empezó a través de una búsqueda por Instagram, culminó con un pedido de casamiento, fiesta y una familia ensamblada con cuatro hijos, que llegó a su final. Mediante un comunicado por las redes sociales, el cantante confirmó la separación. “Hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio”, escribió.

¿Cómo empezó el amor? Se conocieron en 2015 a través de las redes sociales con una búsqueda que hizo Martín en la cual no buscaba personas, sino más bien arte. Es que el cantante es coleccionista y lo que primero le llamó la atención en las búsquedas que le aparecieron fue el perfil de Yosef, que tenía publicadas sus obras. Sin vergüenza ni problemas, le envió un mensaje que sin saberlo, fue el puntapié de su matrimonio.

En su momento, mediante una entrevista, el puertorriqueño contó cómo fue que realizó esa búsqueda y qué le llamó la atención. "Si seleccionas en Instagram la pestaña de 'arte' la aplicación te muestra varias cosas. De repente veo una hermosa pieza de arte y digo '¡epa, qué cool! ¿De quién es esto?'. Entonces empecé a ver más y le escribí por privado", confesó.

A partir de ese momento, ambos comenzaron a tener un vínculo a través de las redes sociales en las cuales mantenían conversaciones diarias y hasta se intercambiaban imágenes de lo que hacían en sus rutinas. Así es como pasaron seis meses, hasta que Ricky tomó la posta de ir a visitarlo para conocerse personalmente. De esa manera, viajó hacia Londres y se convirtió en un “amor a primera vista”.

Su amor fue tan intenso como aquellos seis meses, que ni bien se conocieron personalmente, empezaron a entablar un vínculo amoroso. Y lejos de esconderse o negarlo, en abril del 2016 Ricky fue a la alfombra roja de la organización amfAR en Brasil, acompañado por Yosef confirmando por primera vez que se encontraban comenzando una relación.

Pasados los siete meses, decidieron apostar a todo y el creador de la canción “La Mordidita” le propuso casamiento. Así fue como lo contó en el programa The Ellen Show de Ellen DeGeneres: “Yo le propuse matrimonio. Estaba muy nervioso, pero me arrodillé y saqué la cajita de metal, que estaba dentro de una bolsita de terciopelo. En vez de decir ‘quieres casarte conmigo’, dije ‘¡tengo algo para ti!’. Le dije: ‘Quiero pasar el resto de mi vida contigo’ y él me contestó: ‘¿Cuál es la pregunta?’. ‘¿Quieres casarte conmigo?’, le volví a decir; y eso fue todo. Fue algo hermoso. Después de media hora le volví a preguntar si había dicho que sí. Y sí, sí lo había hecho”.

Aun así, antes de la boda, decidieron dar el paso que le faltaba a su relación que era nada más ni nada menos que la convivencia. De esa manera, se mudaron en Los Ángeles junto a los hijos mellizos del cantante, Valentino y Matteo, para ser una familia totalmente ensamblada. A los dos años, decidieron agrandarse y de esa manera tuvieron dos hijos más, Lucía, que nació en el 2018 y Renn al año siguiente.

Pero cuando parecía que todo iba bien, de un momento para el otro, el artista de 51 años confirmó sin motivo ni razón que de común acuerdo, decidieron ponerle punto final a la relación. Mediante un comunicado en sus redes sociales, el cantante puertorriqueño y el artista sueco, confirmaron que su mayor deseo es “seguir teniendo una dinámica familiar saludable”, a pesar de haberse divorciado.

“Luego de una cuidadosa reflexión, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad hacia nosotros y nuestros hijos preservando y honrando lo que hemos vivido como pareja durante estos años maravillosos”, empezó diciendo el comunicado.

En la misma línea, detallaron: “Nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en nuestra genuina amistad, mientras compartimos la crianza de nuestros hijos. Como siempre, agradecemos todo el amor y apoyo que hemos recibido durante nuestro matrimonio. Estamos en total tranquilidad y paz para dar inicio a este nuevo capítulo de nuestras vidas. Ricky y Jwan”.