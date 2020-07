A Pampita la plantó Charlotte Caniggia y Mariana Brey la chicaneó: "Que feo que te traten de traicionera"

Charlotte Caniggia duró menos que un suspiro como panelista de Pampita online, el ciclo que conduce la propia Pampita por la pantalla de Net TV.

Al parecer, la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis se molestó por un móvil que dio Yanina Latorre, donde la mujer de Diego Latorre le bajó el pulgar a su faceta como panelista, razón por la cual decidió no regresar al ciclo al día siguiente.

Sin ir más lejos, el viernes fue a buscarla el vehículo que la traslada hacia la grabación, pero se negó a subir. "¡Está enojada porque pusieron a Yanina Latorre al aire! Dicen que sintió traición. ¡No quiere ir más! ¿Se revertirá?”, contó Lio Pecoraro en Twitter sobre el escándalo.

La molestia de la mediática comenzó cuando Pampita le pidió a Yanina, que estaba haciendo un móvil con el programa, que opine sobre la incursión de la joven. “Un consejo para Charlotte que viene por primera vez de panelista, es algo nuevo para ella", le pidió la conductora a la "angelita".

Sin embargo, lejos de aconsejarla o ayudarla, Yanina se mostró disconforme: “No, Pampita. Ningún consejo para Charlotte panelista. Perdón, tenía que ser clara. Me parece que no tiene contenido y esto hace que los panelistas queden mal”.

Y agregó: “Es lo mismo que con la política, no es sentarse a decir pavadas. ¿Por qué se tendría que renovar si hay gente que lo hace excelentemente bien? Sobre qué puede opinar Charlotte si ni sabe el nombre de Napoleón”.

Si bien Charlotte escuchó la "opinión" de Yanina sin intervenir, una vez finalizado el móvil se despachó con todo contra la panelista de Ángel de Brito, asegurando que le "cae mal" y que está "loca".

“Yanina me cae re mal. Me parece una vieja que está reloca de la cabeza, pero la gente vieja no quiere que entre gente nueva a la tele. Yo no me quiero pelear con nadie. Igual ella no puede hablar de nada, si vive opinando pelotu...”, disparó, muy picante.

En medio de este tira y afloje con la producción, Pampita se refirió a la polémica en una nota con Los Ángeles de la Mañana: “Nos encantaría que Charlotte esté, pero es algo que tiene que decidir ella, si es que le gusta. Si se anima, tiene las puertas abiertas y la estamos esperando”.

Pero los dichos de la modelo fue fueron bien vistos por su actual "enemiga", Mariana Brey, quien se volvió a despachar con una chicana contra la conductora.

“Qué feo que te traten de traicionera igual… Me quedé pensando. Digo en general. Es feo que alguien que trabaja con vos te tilde de traicionera. Eso es muy feo”, sentenció la también panelista de LAM, reavivando su pelea con Pampita.