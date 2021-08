"A patadas en el ort..." y palos a Macri: la furia de "El Dipy" y la reacción al aire de Jonatan Viale

Una más y van. David Adrián Martínez, más conocido como "El Dipy", fue invitado al ciclo que conduce Jonatan Viale por la señal LN+ y volvió a realizar un desbordado y violento análisis sobre la actualidad. La furia contra Alberto Fernández por las visitas a la quinta de Olivos durante el aislamiento estricto y el palo a Mauricio Macri: "Fue un boludo, es su culpa que estén estos".

"Todavía no entiendo cómo la gente no salió y los sacó a patadas en el ort... a todos estos", arrancó el músico, muy crítico del Gobierno y poco respetuoso de las voluntades democráticas del país.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Según el músico, existe otro listado filtrado con los ingresos a la residencia presidencial que apareció en las últimas horas. "Salió una lista del evento que hicieron en el quincho del Frente de Todos, que fueron más de 70 personas", denunció, al tiempo que precisó que la mencionada cita tuvo lugar en diciembre del 2020.

"Yo me fundí el año pasado. Yo y un montón más. Tengo la suerte de poder trabajar en Radio Rivadavia, manejarme con las plataformas. A mí me han castigado mucho por hablar como hablo pero, con una mano en el corazón, son unos hijos de mil put...", prosiguió en su descargo, a lo que el conductor del ciclo debió atajarlo en vivo: "Bueno, hasta ahí".

Pero el freno de Viale no funcionó del todo y "El Dipy" siguió con su descargo: "No se merecen nada, absolutamente nada. Le hicieron perder el laburo a un montón de gente. ¿En serio le vamos a echar la culpa a Macri? Fue un boludo, es culpa de él que estén estos. Si hubiera hecho las cosas bien no estaríamos viviendo con esta manga de delincuentes. ¿Tu hijo fue al colegio? No, ni el tuyo, ni el de nadie. Y mientras vos no podías salir porque te metían en cana, Dylan tenía clases".