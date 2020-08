A pesar del enojo, en Telefe esperan que Andy Kusnetzoff vuelva a conducir "PH" en septiembre

Por lo bajo, lo más optimistas en Telefe esperaban el regreso de Andy Kusnetzoff para el sábado 8 de agosto. Otros, en cambio, especulaban con la vuelta del conductor a su labor en la conducción de PH, podemos hablar para el 15 de este mes. Pero nadie en el canal de las pelotas esperaba que no regresara por "temor" al coronavirus.

A pesar de que lo desmientan, los ánimos en Telefe están caldeados luego de que Andy decidiera no regresar a la pantalla con su ciclo de entrevistas, luego de permanecer internado durante una semana en el Sanatorio de la Trinidad.

“Aparentemente, este virus te puede agarrar de bastantes formas: hay algunos que son asintomáticos, que no se dan cuenta, y después hay un porcentaje que es como yo, que te agarra con neumonía. Dentro de ese porcentaje yo tuve la suerte de salir bien y de estar bien ahora”, había confesado días atrás.

Y agregó: “Es duro, es como que tenés el cuerpo cagado a palos, el cuerpo lo tenés como si estuvieras agotado, no tenés fuerza para hacer nada. Yo tuve fiebre los primeros días y ahí me fueron monitoreando el oxígeno. Lo importante es eso; se fijan en cuánto oxigeno tenés, porque si bajás de un número te tienen que dar oxígeno y terminás con respirador. Por suerte de esa parte zafé. Hay un día que es clave, un día en el que salís adelante o empeorás. Por suerte mi camino fue el de mejorar, el de salir adelante”.

Como la enfermedad deterioró sobre todo su parte física, desde el entorno del conductor advierten que "se asustó con todo lo que pasó". Y la única razón por la que decidió volver a conducir su programa radial Perros de la calle, por Radio Metro, el 3 de agosto, es porque desde la emisora le dieron la opción de hacer el ciclo de manera remota, posibilidad que en Telefe descartan categóricamente señalando que el programa no sería "ni por asomo" el mismo con seis pantallas dialogando entre sí. De esta manera, Andy descartó su regreso a la pantalla chica y sigue haciendo radio desde su casa, por teléfono.

Pero en Telefe estaban deseosos por volver a contar con Andy para volver a dar batalla en el rating, sobre todo en la lucha diaria que mantienen con el Trece. PH, podemos hablar fue reemplazado a partir del 18 de julio por Avenida Brasil -la tira brasileña que comenzó a emitirse los domingos y que por su éxito se sumó una edición los sábados- hasta que el conductor se recuperara de la enfermedad.

Pero como una forma de alentar al regreso del conductor, Telefe reorganizó la grilla de la programación y apostó por los mejores momentos del ciclo conducido por Kusnetzoff. Pero ante la negativa del conductor de retomar su trabajo al mando de "PH, podemos Hablar, la emisora de Viacom volvió a cambiar la táctica y puso nuevamente la novela brasilera.

Según le contaron a BigBang, Andy se encuentra en "perfecto" estado de salud y, de a poco, busca ir recuperando su vida normal. Sin embargo, aclaran que "no quiere acelerar los tiempos de recuperación" y afirman que no solo piensa en él, sino que también busca "cuidar a su familia", su mujer Florencia Suárez y su hija Helena, del contagio, para que no padezcan el mismo dolor que tuvo que soportar a causa del COVID-19.

Desde Telefe sostienen que comprenden la situación del conductor y que, por ahora, respetarán sus tiempos. "Cuando él esté listo, anunciaremos su vuelta de forma pública", afirman, aclarando también que su regreso podría darse los últimos días de agosto o en septiembre, descartando así la posibilidad de no volver al aire por lo que queda del 2020.

También explicaron que la decisión de levantar los programas ya grabados y volver a poner al aire la tira brasileña se debe a la constante competencia por el rating. Cabe destacar que debido a la ausencia de Andy Kusnetzoff y su ciclo PH, Juana Viale y La Noche de Mirtha se impusieron como lo más visto del día. Por lo que las autoridades de Telefe decidieron dar un volantazo a tiempo.

Luego de su internación, Andy llamó a la reflexión y sentenció: " Yo trato de no juzgar a nadie y entiendo que cada uno hace lo que puede, sobre todo con lo laboral. Pero hay una parte que no es laboral. Por esto, a los relajados, traten de cuidarse. No todos son asintomáticos, también tenés casos como el mío, que estuve en terapia intermedia. Los que me conocen saben lo obsesivo que soy y todo lo que me cuidé. A todos lados con barbijo y después hasta con máscara transparente que te tapa toda la cara, y me contagié. Nunca me relajé, al contrario. Me enojé con los que no usaban barbijo, y me pasó más allá de toda la responsabilidad”.