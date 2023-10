A ponerla: Cinthia Fernández volvió a intimar a Defederico por no cumplir con la manutención

La gran pelea de la vida de Cinthia Fernández, al menos de los últimos años, es para que su ex pareja y padre de sus tres hijas, Matías Defederico, le pase la cuota alimentaria que corresponde para un ex futbolista, quien en la actualidad se desempeña como broker inmobiliario. Así fue que, a través de su abogado Roberto Castillo, volvió a accionar legalmente contra el ex Huracán.

Según relató el letrado en A la tarde por América TV, la deuda de alimentos de Defederico asciende a los 10 millones de pesos aproximadamente, y hasta "está embargado" por ese motivo. Además, según acusó, la actividad que expone públicamente dista de las ganancias que registra. Todo esto es lo que llevó a volver a cargar contra él por "Incumplimiento de asistencia familiar".

"Matías Defederico junto a su padre proyectaría inversiones inmobiliarias en la zona de Pilar, en un barrio cerrado y de esa manera se demostraría cómo oculta sus millones, su plata que no le da a sus propias hijas", aseguró el abogado en sus declaraciones televisivas.

La novedad en todo esto es la pena que podría afrontar el ex futbolista, si se demuestra que efectivamente su actividad no es la que aseguró ante la Justicia. "De 1 a 6 años más lo que pueda investigar el estado por defraudar a la AFIP por evasión fiscal", afirmó Castillo, quien reiteró que el acusado "se dedica activamente a la compra y venta de lotes en barrios privados, actividad que publicita activamente en redes sociales y a través de historias de WhatsApp".

Uno de los panelistas del programa de América TV, aprovechó el momento de exposición del padre de Charis, Bella y Francesca, y recordó que la cuota alimentaria que abona Defederico es de apenas 50 mil pesos, algo que, contrastado con la información respecto a su actividad comercial actual, parece bastante poco.

A todo esto, mientras su abogado se encarga de los medios, Fernández aprovecha para distanciarse de la protesta pública sobre los aportes de su ex, como suele hacer habitualmente. Aunque esto es algo que sólo se reserva para la televisión y los medios, ya que en sus redes sociales, argumentó a favor de la demanda, compartiendo fotos de los proyectos inmobiliarios de su ex.

"También el tipo construye y vende, actividad que se ve que no tiene declarada. Aun así, sigue sin pagar la cuotita. No le alcanza más que para 55 mil pesos por las tres nenas", denunció, con una foto de un proyecto inmobiliario del barrio San Sebastián. "Qué loco, ¿no?", cerró su historia.

"Sin contar que me tengo que fumar diariamente a parte de su familia. Denigrando, difamando, hostigando y molestando. Porque no sirven más que para eso: estar pendientes de mí y de mi progreso constante a base de esfuerzo únicamente mío, en todos los sentidos. Triste, ¿no?" protestó en otra publicación.

También aprovechó sus redes sociales para elogiar el trabajo que hace su abogado. "Y acá el más genio de todos, Roberto Castillo. Gracias por proteger siempre a mi familia", escribió. Antes había puesto otra foto junto a otros dos letrados más con el epígrafe: "Con este equipo voy a la guerras con los ojos cerrados", afirmó.