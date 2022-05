A ponerla toda: Paulo Londra y su ex firmaron un acuerdo por la cuota de alimentos de sus hijas

“...Siempre bendecido, aunque hablen mal de los mío. Y el periodista está inventando lío. Eso no me importa, yo sigo en lo mío, la gente sabe cómo soy, por eso están conmigo…”, canta Paulo Londra, en el último tema que hizo con Bizarrap. Al parecer, el cantante cree que no pagar lo que corresponde a sus dos hijas (una de pocos meses) es inventar “lío”. Bueno, hoy la Justicia le enseñó que no es así.

Por eso, después de que el Juzgado de Familia de Córdoba lo pusiera contra las cuerdas, Londra y su ex pareja, Rocío Moreno, con quien tuvo dos hijas (Isabella, de un año y medio, y Francesca, de dos meses), firmaron el acuerdo por la cuota alimentaria. Así, después de varias semanas de una dura pelea y luego de fallos a favor de la joven, el músico tuvo que aceptar que el único camino es el de cumplir las obligaciones como padre.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por la mañana, Rocío estuvo acompañada en Córdoba por sus abogadas Ana Rosenfeld y Luciana Ulla. Tras el acuerdo, las letradas explicaron que se realizó un acuerdo global que engloba tanto la cuota alimentaria que deberá pagar todos los meses para la manutención de las dos pequeñas como un compensación económica por todo lo que ocurrió tras la separación y porque ella convivió con él cuando no podía trabajar por haber firmado un contrato con una productora que le impedía grabar y realizar recitales.

A la salida del juzgado, Rocío se mostró muy movilizada por lo que había ocurrido. En un móvil con América, la joven dijo: “Estuve angustiada pero falta poco y me pone feliz tener un espacio para mí y mis hijas, recibí mucho apoyo”. Y continuó: “Es una mezcla de sentimientos, pero sí, ya se le dio fin a todo. Es difícil, pero ya estamos más tranquilas”.

En tanto, la madre de Rocío aseguró, mientras su hija lloraba en sus brazos: “Hay muchas Rocío, y por muchas Rocío más. Estas mujeres han trabajado excelente y nunca nos abandonaron, estuvieron siempre con Rocío, conmigo, con la familia. Hicieron un trabajo brillante”.

Tras recuperarse, la ex de Londra también afirmó: “Es una victoria más que nada para mis nenas, que les aseguré un techo y estoy muy feliz por esto. Fue difícil verlo a él, porque una persona que yo amaba mucho, hoy en día lo desconozco, pero estoy feliz”.

Hace unas semanas, la abogada de Rocío había explicado sobre el conflicto legal: “Aún no hay juicio por compensación, están los puntos sobre los que se haría la demanda, pero para eso se necesita primero concluir esta etapa de negociación y la idea es llegar a un acuerdo, pero tampoco se puede hacer un acuerdo como si él fuera un empleado, no es lo mismo un empresario en cuanto a ingresos”. Y agregó: “Esto surge de la ley, se tienen presentes los ingresos y las necesidades y que es lo que ella dejo de hacer por acompañar a su pareja en su desarrollo personal”.

La semana pasada, a través de las redes sociales, el rumo de que Londra quería pasarle 200 mil pesos por mes a su ex, indignó a sus fanáticos, ya que el joven es multimillonario. En ese sentido, Rosenfeld se encargó de desmentir que ese haya sido el pedido que realizaron y enfatizó que era “mucho más”. En tanto, los amigos de Moreno había contado a medios locales que ella solo contaba con una extensión de una tarjeta de crédito de Londra que a veces no funcionaba. “Él no quiere pagarle ni 200 mil pesos por mes. Le dio la tarjeta que siempre está en negativo y cuando puede comprar algo, le deposita en la tarjeta 15 o 20 mil pesos nomás que ella guarda para pagar la prepaga”, contaron.

Ahora eso se terminó. Tras la firma del acuerdo, el cantante deberá hacerse cargo de la manutención de sus pequeñas hijas y tendrán el mismo nivel de vida que si vivieran con él. Por eso tendrá que pagar los gastos de una vivienda igual a la de él, servicios y la misma prepaga que tenían hasta el momento de la separación. Aunque todavía no está definido el monto fijo, hay un rango de dinero que ya fue designado entre ambas partes. Mañana se definirá el total. Se cree que es ampliamente superior de esos 200 mil pesos de los que hablaron en las redes.

Tampoco hubo ningún cierre sobre el régimen de visitas del músico. Al parecer, ese es el punto que menos le interesa a Londra. A su hija de dos meses, la vio solo tres veces. La semana pasada tuvo un breve encuentro con Isabella, su hija mayor. Luego por cuestiones de su agenda, debió viajar al exterior y ni se molestó en ir a darle un beso a su bebé.

El noviazgo entre Rocío y Londra comenzó en 2015, cuando terminaban el colegio secundario. Se separaron en 2016 porque ella se mudó de ciudad para estudiar veterinaria. Pero dos años después se reconciliaron. En 2019, Paulo compró una casa para que vivieran juntos. Ella dejó la universidad y se mudó con él. En 2020, fue madre por primera vez. Luego llegaría la pequeña en 2022 en medio de la separación con el cantante.