¡A pura ficción! @GabytaCine y las cinco mejores pelis y series que dejó el 2021

Nuestra periodista especializada en cine siempre nos trae buenas noticias: los amantes del mundo cinéfilo y de las series estamos felices cuando ella nos cuenta los estrenos que se vienen y los anuncios de nuevas ficciones. Sin embargo, esta vez la felicidad es doble, porque @gabytacine nos propone otro tipo de viaje: cuáles fueron las mejores ficciones del 2021.

Entre las destacadas se encuentra la peli The harder they fall, de Jeymes Samuel Film. En el cuarto lugar, una original de HBO protagonizada por Kate Winslet: Mare of Easttown.

En lo que respecta a series, se destacó Hacks, ficción que relata la diva de una humorista y actriz muy conocida en los Estados Unidos que tiene que aggiornarse con el asesoramiento de una joven guionista. Al final de La Casa de Papel se le suma también el furor por El juego del Calamar. ¿Quién quedó en el podio? Mirá el video y enterate.