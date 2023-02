A puro sponsor y sin sus hijas: cómo fue el casamiento a base de canjes del papá de Wanda

En el Día de los Enamorados y al cumplirse tres meses de relación: el papá de Wanda y Zaira Nara se comprometió con Alicia Barbasola, en lo que fue una celebración a puro canje y con la bendición de Dios. Andrés Nara luego de un noviazgo intenso, pero pareciera bastante sólido, buscó sellar “su pacto de amor” con la artista, modelo gráfica y esteticista medicinal.

Como ninguno de los protagonistas quería pasar por el registro civil decidieron celebrar su unión bajo las ideas del Nuevo Testamento: “El amor cuando es verdadero nunca deja de ser. 1 Corintios 13”. “Decidimos sellar nuestro amor con una unión cristiana. Andrés me propuso un casamiento, pero yo le dije que a mí no me interesaba firmar ningún papel. Lo nuestro es desde el corazón, es algo emocional. Y lo que a mí me importaba era que estemos bien. Así que para mí, con la bendición de Dios ya era suficiente”, explicó Barbasola en diálogo con la prensa presente. Es que la ceremonia estuvo cargada de canjes además de que tuvo prensa propia (a cargo de Comunical - Comunicación Integral, que invitó a LAM y Teleshow) para hippear el evento que tuvo 100 invitados pero ningún familiar directo de Andrés. Las hijas no asistieron ni tampoco la ex, Nora Colosimo, a pesar de que estaban invitadas.

“Recibí mensajes de las dos y también de mi ex esposa, que no pudo venir por un problema personal pero estaba invitada. Wanda nos dijo que nos veía muy bien y que, apenas llegue a la Argentina, vamos a ir a festejar. Y Zaira lo mismo, solo que quiere que sea una celebración más íntima. Pero las dos están muy contentas por este paso que di con Alicia”, contó el mediático minutos antes de la unión delante de una larga columna de banners con un mínimo de diez sponsors. Algunos de ellos eran: los fiambres de Fiambrería Racing; Las sandías eventos; Jubellas’s Patisserie; Pizza cono fun; Mareco Alta Costura; Temptations, barras y catering; @Javier.Ramon.23, DJ Cumbia y RKT Trap robots transformers; entre otros.

“¿Qué fue lo que lo llevó a dar este paso en tan poco tiempo?”, preguntaron quienes asistieron a cubrir el compromiso. “Fundamentalmente, el amor que ella tiene por la familia. Alicia pasó momentos muy dolorosos y los compartimos. No es una chica vulgar, tiene mucho sentimiento. Y la verdad es que nosotros la pasamos muy bien en todos los sentidos, así que queríamos que nuestra unión se consolidara con esta ceremonia”, explicó Andrés.

Los tortolitos hicieron una ceremonia sencilla y apostaron al amor de una manera íntima desde las 21 horas del martes en el Salón de Fiestas “Espacio Yrigoyen”, ubicado en Pacheco, Provincia de Buenos Aires. El dress code fue elegante sport y ella llevó un vestido del diseñador Leandro Mareco compuesto por un corset súper escotado y con una sobrefalda blanca con varias capas de tul.

Luego, esa pollera se la sacó y se lució con una falda transparente con plumas en los laterales y un tajo pronunciado que dejaba al descubierto sus piernas. Por su puesto, ropa interior al tono con el brillante conjunto impoluto. Mientras, el novio optó por un look tradicional. Vistió una pieza de Tito Samelnik de Matices, quien le preparó un ambo en color negro con camisa blanca y moño. Además, frente a la prensa, reconoció que, en los días previos al evento, se sometió a “varios tratamientos de belleza en el centro de estética de su novia para estar a tono con ella”.

La ceremonia fue breve. Los comprometió el pastor Fernando Vienni y fue la sobrina de la novia, Micaela, la encargada de acercar las alianzas (del emprendimiento Amatista Joyas) que llevaba sus nombres y la fecha del Día de San Valentín grabadas en su interior. En ese momento, Andrés remarcó lo importante que había sido para él encontrar a una persona como Alicia.

Los padres de ella, Olga y Alberto, se emocionaron y no pudieron ocultar su felicidad. Andrés había encarado a la ex vedette por Instagram. Ella había subido una foto en octubre del año pasado, tras la muerte de su hermano Hugo y él aprovechó para decirle que estaba para ella si necesitaba contención. Un mes y medio más tarde concretaron su primer encuentro. Entonces, en la ceremonia, Alicia dijo: “Andrés llegó a sanar mi vida en un momento muy particular”.

El festejo tuvo baile, cabina de fotos, una torta con los típicos muñecos de boda que mostraban a la novia atando al novio con cadenas, una picada gigante compuesta por varios quesos y embutidos de canje, carnaval carioca con luces led, banda en vivo y mesa de dulces. Durante las últimas horas, los recién casados se encargaron de agradecerles a todos los emprendimientos que los acompañaron en la fiesta a través de sus redes sociales.

Según anunciaron, por el momento no habrá luna de miel, ya que comenzaron la convivencia en la casa que Nara posee en la localidad de Tigre y prefieren invertir ese dinero en hacer los arreglos necesarios como para que ambos se puedan sentir cómodos en el hogar. “Queremos acondicionar nuestro nidito de amor”, contó Barbasola.