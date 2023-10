A Sofía Clerici la denunciaron por los "chiches" de lujo y explotó: "Siempre tuve novios adinerados"

Un yate de lujo, reloj de marca cuyo valor asciende a los 7000 dólares, copas de champagne, mariscos y carteras de costosas marcas. Todo esto y más exhibió a través de sus redes sociales Sofía Clerici al blanquear el flamante romance que mantiene (¿o mantenía?) con el ex jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, mientras disfrutaban de unas paradisiacas vacaciones en Marbella.

Como consecuencia, la modelo fue denunciada en la Justicia Federal. ¿La razón? Según el denunciante, el abogado Gastón Marano, la modelo está inscripta en AFIP en la categoría más baja, en la clase A, con un límite de facturación de 116 mil pesos mensuales debido a su vocación: vende ropa interior. Por este motivo, el letrado en su denuncia sostiene que Clerici no tendría "la capacidad económica para asumir esos gastos como los que mostró en sus redes sociales".

Hay que destacar que la modelo dijo que compró esas cosas con sus propios ingresos, en su aparente intento por desvincular a Insaurralde. "Aclaro un poco, porque como a la gente le encanta hablar por hablar sin saber, yo me fui a ver a mi hermana sola a Marbella, que ella vive allá”, explicó Clerici, a quien se la veía disfrutar del paseo en yate de lujo junto al ex titular de ministros de la provincia.

Y sobre las postales de sus lujosos regalitos, explicó que Insaurralde viajó a Europa y aprovechó para concretar el encuentro: “Me fueron visitar y, para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar. No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas”. “Y las cosas que tengo como carteras, relojes, me lo compré solita para que sepan también”, sumó.

Frente a esto, el denunciante aportó en la denuncia una foto de Jésica Cirio, ex de Insaurralde, con una pulsera también de la marca Cartier, advirtiendo que esta clase de ostentosos "obsequios" sería algo común en la figura de Insaurralde. La gran repercusión que generó este escándalo provocó que Clerici cerrara su cuenta personal en las redes. Sin embargo, no dudó en volver a referirse al tema: “Infórmense bien, mis años pasados, antes de conocer a Martín, siempre tuve mis cosas de valor: carteras, alhajas, etc. Trabajo de muy chica y siempre tuve novios adinerados, no políticos justamente. Nadie puede decir de mí que lo que tengo me lo dio tal persona... no hay pruebas”.

Incluso, antes de cambiar su versión de los hechos hasta le respondió a una seguidora que le manifestó su apoyo “Hola, Sofi, te banco. Esta gente de la TV cree que una mujer no puede comprarse una cartera o un reloj de marca. Y después se dicen feministas. Un beso desde Uruguay”, le dijo la internauta, a lo que la modelo retrucó: “Una mujer se puede comprar sola lo que quiera”.

En el ojo de la tormenta, Martín Insaurralde decidió renunciar a su candidatura como conejal de Lomas de Zamora en la boleta de Unión por la Patria. Además, al igual que Clerici, el ex intendente también fue denunciado pero por enriquecimiento ilícito. Ricardo López Murphy y María Eugenia Talerico, por un lado, y José Luis Espert, por el otro, se presentaron en la justicia federal de Lomas de Zamora.