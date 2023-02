"A tu ex no la quiero”: la contundente exigencia de Tini a De Paul y su pelea por Cami Homs

Cuando parecía que las cosas se habían calmado entre ambos y que, a base de mucho esfuerzo y un pacto millonario, la armonía había vuelto a reinar en la vida de ambos, Camila Homs y Rodrigo De Paul volvieron a sumar un nuevo capítulo a su conflictivo vínculo debido a un contundente pedido de la modelo que obligó al futbolista a protagonizar una llamativa discusión con su actual pareja, Tini Stoessel.

Si bien el ex Racing y la mamá de sus dos hijos, Francesca y Bautista, mantienen una relación "estable" debido al sustancioso acuerdo al que llegaron cuando decidieron distanciarse, las cosas comenzaron a complicarse en las últimas horas debido a que Tini le dio un ultimátum al actual volante del Atlético de Madrid. "A tu ex no la quiero en Madrid”, le dijo la cantante a De Paul sabiendo que la modelo viajará a España en los próximos días junto con sus hijos.

Recordemos que inicialmente, la modelo le había pedido al campeón del mundo con la Selección Argentina 50 mil dólares por mes, todas las propiedades en Argentina, viajes pagos para llevar a a los hijos de ambos a España, la flota de autos, un sponsor para su emprendimiento personal y una cuenta en Nueva York. Claro está, éste primer pedido fue rechazado de inmediato por De Paul.

Esto obligó a los abogados de la mamá de Francesca y Bautista a llegar a otro tipo de pacto "millonario" para, de alguna manera, comenzar a zanjar este asunto. El mismo ya se firmó y se estaría cumpliendo: Camila obtuvo el 10% del sueldo neto de Rodrigo de Paul como cuota mensual, lo que equivale a 30 mil dólares por mes.

Pero esto no fue todo, ya que el ex futbolista de Racing le entregó un departamento en el edificio SLS de Puerto Madero, una suite en el hotel que tiene ese mismo complejo de edificios y un departamento en el edificio Lumiere a su ex pareja. Además, la modelo recibió una Land Rover en España y otro vehículo de la misma marca en Argentina y 150 mil dólares en una cuenta.

Como si esto fuera poco, cada 45 días Camila, los chicos y un acompañante podrán realizar un viaje a Europa en clase business, en el que además tendrá incluido un hotel cinco estrellas pago y 700 euros en viáticos por día. Pero existieron varias condiciones clave en el acuerdo que debían cumplir no solo De Paul, sino también la propia Camila para sostener el acuerdo millonario con De Paul.

Por ejemplo, si la modelo no cumple con lo pactado de llevarle a los chicos al jugador cada 45 días a Madrid o a la ciudad en donde él se encuentre jugando, el trato volvería para atrás y tendrían que iniciar una nueva negociación. Pero esto no es todo, ya que Camila pidió viajar junto a sus hijos y no ser un tercero el que los acompañe fuera del país.

Por esta razón, Camila viajará en febrero a España para que el papá de sus dos hijos pueda estar con ellos. Y si bien intentará no cruzarse al futbolista del Atlético de Madrid -para ello, intervendrá como mensajero y traspaso de los chicos un amigo de De Paul que ya habría colaborado en esta misión de que los padres de los nenes no estén en el mismo lugar-, la idea de que la ex de su pareja esté en Madrid no fue del agrado de Tini, quien no tardó en poner el grito en el cielo.

Según detalló Juan Etchegoyen, el futbolista habría discutido con la cantante del momento: “A tu ex no la quiero en Madrid”, le dijo la artista al futbolista. Además, el periodista señaló que habría sido Tini quien le pidió a De Paul que Camila no viaje al Mundial de Qatar. “Esta versión tan potente no me sorprende, que quieren que les diga, yo te conté ya que Tini nunca quiso que Camila viaje al Mundial y por eso no viajó”, opinó Etchegoyen.

Y agregó: “De todos modos, aunque De Paul le exija a Camila que no viaje ella quiere hacerlo y podría pagarse el viaje de su bolsillo para poder llevar a sus hijos a España”. Por otra parte, reveló que la cantante podría volver a Argentina para evitar cruzarse con Cami Homs. “Yo tengo el dato de que su pasaje de vuelta coincidiría justo con el viaje de Camila Homs a Europa. La fecha de pasaje que tiene la triple T para su regreso al país es el 9 de febrero, pero, obviamente, puede cambiarlo”, sostuvo y sumó: “Tini estará acá en esos días. En ese momento, se cree que De Paul ya estará con sus hijos en Madrid. Pregunté si esto tiene que ver con que Tini no quiere cruzarse a Camila ni a sus hijos, pero no me dijeron nada”.

Lo cierto es que la relación entre Tini, De Paul y Cami Homs continúa tensa luego de los chats que se filtraron entre el futbolista y su ex en donde ella criticaba fuertemente a la pareja. Previo a llegar a un acuerdo, el deportista había denunciado a Homs y a su ex suegro por agresión verbal.